 

ФБР: стрельба на авиабазе в Техасе «связана с терроризмом»

22.05.2020, 4:25, Новости дня

Стрельба на авиабазе ВМС США в Техасе, в ходе которой был ранен военнослужащий и убит нападавший, в настоящее время рассматривается как акт, «связанный с терроризмом», заявили в Федеральном бюро расследований в четверг.

Стрельба началась примерно в 6:15 утра в четверг на авиабазе ВМС Корпус-Кристи в штате Техас.

Стрелявший попытался проехать на базу в автомобиле, но сотрудники службы безопасности своевременно установили барьер, чтобы остановить стрельбу, сообщили агентству Associated Press представители ВМС США. Затем мужчина вышел из машины и открыл огонь, ударив и ранив военнослужащего, который являлся сотрудником сил безопасности. Источники, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что во время перестрелки стрелок был убит сотрудниками службы безопасности.

Специальный агент ФБР Лия Гривз на пресс-конференции сообщила, что бюро расследует стрельбу, как акт, «связанный с терроризмом». ФБР выясняет, где находится второй человек, представляющий для следствия интерес в связи со стрельбой.

«Мы определили, что инцидент, произошедший сегодня утром на авиабазе ВМС Корпус-Кристи, связан с терроризмом. Мы активно работаем… над расследованием, которое все еще проводится», – заявила Гривз.

Представитель ФБР не уточнила возможные мотивы стрельбы и не сказала о том, что побудило следователей предполагать, что инцидент связан с терроризмом. Федеральные следователи также не предоставили никакой информации о втором человеке, представляющем интерес для следствия.

В декабре прошлого года на этой же базе произошел другой инцидент: мужчина признал себя виновным в уничтожении государственного имущества и хранении украденного огнестрельного оружия. Преступник, управлявший грузовиком, врезался в ограждение, установленное рядом с базой Корпус-Кристи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Цена нефти сорта Brent впервые с 10 марта превысила 36 долларов

16.05 / ЦИК подтвердил готовность к голосованию по поправкам в Конституцию

03.05 / Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 245 тыс. человек

06.05 / Страны Балтии с 15 мая открывают границы для поездок граждан Литвы, Латвии и Эстонии

22.04 / Основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ, выкупивший 77,63 процента акций клуба

10.04 / Власти Москвы заявили о работающих на пределе больницах и скорой

02.04 / Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым с закупкой продуктов

02.04 / Эксперт оценил последствия падения экспортной цены российской нефти

14.05 / ФБР изъяло телефон сенатора в рамках расследования сделок на бирже на фоне коронавируса

11.04 / В Италии мафия стала помогать людям, оставшимся без заработка из-за карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска