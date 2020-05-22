ФБР: стрельба на авиабазе в Техасе «связана с терроризмом»

22.05.2020, 4:25, Новости дня

Стрельба на авиабазе ВМС США в Техасе, в ходе которой был ранен военнослужащий и убит нападавший, в настоящее время рассматривается как акт, «связанный с терроризмом», заявили в Федеральном бюро расследований в четверг.

Стрельба началась примерно в 6:15 утра в четверг на авиабазе ВМС Корпус-Кристи в штате Техас.

Стрелявший попытался проехать на базу в автомобиле, но сотрудники службы безопасности своевременно установили барьер, чтобы остановить стрельбу, сообщили агентству Associated Press представители ВМС США. Затем мужчина вышел из машины и открыл огонь, ударив и ранив военнослужащего, который являлся сотрудником сил безопасности. Источники, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что во время перестрелки стрелок был убит сотрудниками службы безопасности.

Специальный агент ФБР Лия Гривз на пресс-конференции сообщила, что бюро расследует стрельбу, как акт, «связанный с терроризмом». ФБР выясняет, где находится второй человек, представляющий для следствия интерес в связи со стрельбой.

«Мы определили, что инцидент, произошедший сегодня утром на авиабазе ВМС Корпус-Кристи, связан с терроризмом. Мы активно работаем… над расследованием, которое все еще проводится», – заявила Гривз.

Представитель ФБР не уточнила возможные мотивы стрельбы и не сказала о том, что побудило следователей предполагать, что инцидент связан с терроризмом. Федеральные следователи также не предоставили никакой информации о втором человеке, представляющем интерес для следствия.

В декабре прошлого года на этой же базе произошел другой инцидент: мужчина признал себя виновным в уничтожении государственного имущества и хранении украденного огнестрельного оружия. Преступник, управлявший грузовиком, врезался в ограждение, установленное рядом с базой Корпус-Кристи.