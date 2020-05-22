VOAэкспресс 21 мая 2020

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22.05.2020, 4:25, Новости дня

Договор по открытому небу

Администрация Дональда Трампа в четверг уведомила иностранных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Страны, подписавшие договор, разрешают друг другу свободные полеты невооруженных наблюдательных самолетов в своем воздушном пространстве.

В качестве причины названы случаи нарушения положений договора со стороны России. Однако решение администрации Трампа вызвало неоднозначную реакцию как в США, так и во всем мире.

Танцуем джаз

«Голос Америки» продолжает цикл «Танцуем джаз». В этой серии мы расскажем о танце под названием black bottom, который был невероятно популярен в 1920-е годы. Чем он отличался от чарльстона? Почему его все танцевали по-своему? И при чем тут корова, застрявшая в грязи? Рассказывают участницы украинского джаз-балета Shiny Stockings, которые воссоздали танец по старым видео и исполняют его в своем шоу «Эпоха джаза»

Телескоп

Космический телескоп Роман, который будет запущен в середине 2020 года, будет назван в честь астронома Нэнси Грейс Роман. Во многом благодаря ей, НАСА и стало пионером в области астрофизики и запустило "Хаббл", самый мощный и производительный телескоп в мире.

Американские рецепты

Продолжаем рубрику #Американские рецепты, в новом выпуске – любимое печенье американцев. Некогда за права на классический рецепт этого печенья его создательница, Рут Уэйкфилд, получила от компании Nestlé пожизненный запас шоколада

  • Русская служба «Голоса Америки»

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