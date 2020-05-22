Повзрослели и расцвели. Новый образ жизни кардинально изменил бывших оппозиционерок

22.05.2020, 4:20, Новости дня

Не просто начала новую жизнь, а вышла замуж. Новый поворот в судьбе Варвары Карауловой, той самой, что несколько лет назад пыталась сбежать в Сирию, после того как её одурманил вербовщик ИГИЛ (запрещена в России, и отсидела два с половиной года за участие в деятельности террористической группировки.

Очевидно, успела многое переосмыслить. И теперь вот решила завести семью с одним из своих адвокатов, Олегом Елисеевым. Известно об избраннике совсем немного: он чуть старше супруги, состоит в крупной юридической коллегии. Поэтому тут остаётся только пожелать молодожёнам счастья.

Ну и в продолжение темы — ещё одна очень любопытная история о том, как меняются жизненные установки. Трудно поверить, но на этих двух фото — один и тот же человек. Вера Кичанова — бывшая российская журналистка и блогер. По совместительству, в не таком уж далёком прошлом, небезызвестный фрик-персонаж из псевдооппозиционной компании.

Судя по свежим снимкам в соцсетях, преобразилась буквально до неузнаваемости. Причём не только внешне. Ухоженная девушка с ярким макияжем и англо-язычным твиттером, Вера Кичанова теперь "исследователь городской среды" в архитектурном бюро Захи Хадид, это известное имя в Великобритании. Вера живёт в Лондоне уже четыре года, изучает политическую экономию в Королевском Колледже. В РФ у неё совсем другой образ был, как сказали бы сейчас, Грета Тунберг от якобы "оппозиции".

"Аниме! Аниме-отличница! Оно очень просто и запоминающееся! Там ничего сложного-то делать не нужно. Вера всегда была очень умной. Она получила свою стипендию вот эту в Оксфорд, и потом, сейчас она получила сначала стажировку у Захи Хадид, в архитектурном бюро — и соответственно, там и осталась. Вышла замуж, отрастила волосы, начала, значит, краситься и совсем преобразилась, стала абсолютно другой Верой", — рассказывает Леся Рябцева, журналист, блогер.

Фотография Кичановой с её первым мужем, Павлом Гнилорыбовым — он тоже весьма своеобразный персонаж — в 2012-м году стала мемом. "Хипстеры женятся". Они два года прожили и разбежались, но Вера запомнилась не только этим браком, конечно. Пыталась, например, вопрос Дмитрию Медведеву задать на журфаке МГУ, где получала первое образование. Это 2011-й год. Без аккредитации Кичанову и её подруг, которых даже никто не запомнил, на встречу с президентом не пустили, мнимые российские либералы тут же подняли девушку на своё знамя. И либертарианцы тоже, партия которых не зарегистрирована в России, у них что-то вроде анархизма в уставе, отрицание государства. И Вера в этой партии состояла. А ещё была ярой ЛГБТ-активисткой.

"Очень многие политтехнологи за неё зацепились, за её образ в целом. И либертарианцы, конечно, использовали её по полной. Потому что она была из них самой-самой яркой. Это открытая информация, сейчас не будет какого-то каминг-аута — она встречалась с девушкой до того, как вышла замуж. Она встречалась с одной из моих подруг", — вспоминает Леся Рябцева, журналист, блогер.

Вокруг Кичановой столько шума было, что она даже в политику пошла — стала муниципальным депутатом в Южном Тушине. Не особо заладилось, как и последующая попытка попасть в Мосгордуму. Девушка уехала в Киев на волне пресловутой майданной вольницы, и уже потом случился Оксфорд.

"На моей памяти очень много было оппозиционеров, которые бойко высказывались и против власти, были и общественными активистами, и ЛГБТ-сообщества — всё это уходит на второй план, когда ты начинаешь более прагматично жить, когда предоставляется реальная возможность устроиться в жизни — достойно", — поясняет Роман Ардыкуца, член ассоциации юристов России.

След прошлых "оппозиционных" выступлений в постах Кичановой заметить и сейчас можно. Некую иронию, например, вроде фраз: "35 тысяч одних курьеров" в Москве сейчас. Так она пишет. Но вот агрессии — нет.

"От своих либертарианских взглядов девушка не отказалась, единственное, что они как бы из радикальных перетекли в такое русло — просветительское. Она читает лекции по данной теме, опять же — на английском языке, это больше на другую аудиторию рассчитано, больше упор на урбанистику, если посмотреть, чем сейчас она занимается. Можно сказать, что она — остепенилась", — полагает Наталья Елисеева, политолог.

Мы написали Вере, но на просьбу об интервью бывшая хипстер и фрик-оппозиционер, а теперь экономист и помощник архитектора — нам не ответила. Впрочем, её биография говорит сама за себя, как история переболевшей мнимой "либеральной лихорадкой".