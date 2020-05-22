Семья Джамаля Хашогги простила убийц журналиста

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22.05.2020, 4:20, Новости дня

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле, написал в Twitter, что семья погибшего прощает виновных в совершении этого преступления.

Известный критическими статьями о политике Эр-Рияда журналист Джамаль Хашогги с 2017 года проживал в США, где был колумнистом издания Washington Post, и пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года, напоминает ТАСС. Спустя некоторое время власти Саудовской Аравии сообщили, журналист погиб в здании дипмиссии в результате конфликта.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования, по результатам которого 11 подданным королевства были предъявлены обвинения в причастности к убийству, а пятерым из них грозила смертная казнь. В свою очередь, прокуратура Стамбула подготовила судебный иск в отношении 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству журналиста, и требует их пожизненного заключения.

По заявлениям Эр-Рияда, изначально Джамаля Хашогги намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.



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