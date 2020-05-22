В интернете появилось скандальное объявление о бесплатной продаже трудного ребенка

22.05.2020, 4:20, Новости дня

"Маленький вредитель ищет новых родителей" — комментарий к объявлению на популярном портале для онлайн-торговли. Но эта публикация проходит под грифом "отдам даром". Правда, изображение того, кого предлагают забрать в добрые руки, вызывает недоумение.

Это вполне обыкновенный ребенок, по возрасту — похож на школьника младших классов. Сфотографирован в спортивной одежде и домашней обстановке. Однако, как поясняет автор объявления, за этой улыбкой скрывается несносный характер. Поэтому он без проблем отдаст сына тем, "кто сделает его счастливым".

Понятно, что перед нами вовсе не бесплатная раздача детей, а некая злая шутка. Или скорее — элемент воспитательного процесса. Вот только решение проучить ребенка публично — вызвало совсем не тот эффект, которого ждали. Тем более, что были точно указаны личные данные — город и даже район, где живет семья. Так что теперь — работа над ошибками, вероятно, ожидает и самих родителей.

Мальчик, пишет автор объявления, якобы хамит, врет. За это его, собственно, и поместили в раздел объявлений "Другие животные" под заголовком "Домашний питомец".

"Конечно, это не только антипедагогический поступок, но еще и античеловеческий, потому что представить наравне с вещами или животными ребенка – это уже, конечно, о многом говорит, что человек не понимает, не ориентируется в каких-то базовых ценностях", — уверена Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ.

Сергей, который до этой публикации пытался продать глушители, стеклоподъемники и ноутбук, мальчику не родственник. Знакомый матери.

Ее сына описал, как любителя воровать. При этом, делающего это без уважения. К старшим. Мужчина, перед тем как отключить телефон, сухо прокомментировал свой поступок. "Он шантажирует мать, устраивает истерики, решили проучить", — кратко ответил автор объявления.

В список грехов, за которые было решено устроить такую встряску, вписали нелюбовь к чтению, учебе. А еще — нежелание помогать по дому.

"Это не человеческая система координат, это не человеческий юмор. Что мальчик нехорошо себя вел, манипулировал, врал, но история-то в том, что научил-то его этому кто-то из близких. Дети не рождаются манипуляторами, не рождаются врунами, не начинают вести себя определенным образом, если так не ведем себя мы. Там написано, что этот мальчик несчастный, он пропадал в гаджетах – а чем ему было заниматься кроме гаджетов? Его пригласили куда-то его родители", — задается вопросом Дмитрий Зицер, доктор педагогических наук.

Мужчина, разместивший объявление, отметил, что после публикации мальчик цитата "притих". Правда, после огласки в СМИ, притих и сам Сергей. Уехал из Петербурга. На работу. По некоторым данным он трудится за городом.

Объявление администрация сайта оперативно заблокировала. Потому что оно цитата противоречит "нормам морали и нравственности". На эту историю уже обратили внимание в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

А правоохранители, в частности, Следственный комитет начал проверку. По итогам которой компетентные критики оценят попытку написать новую педагогическую поэму на сайте объявлений.