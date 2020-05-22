В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

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22.05.2020, 4:05, Разное

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в Москве. Специалист сообщила, что в городе наблюдается снижение темпов распространения инфекции.

“Но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации”, – отметила Вуйнович. По ее словам, дату снятия ограничений называть пока рано – для этого число новых случаев заражения должно сокращаться регулярно, передает НСН.

Утром 21 мая оперативный штаб обнародовал новую статистику по COVID-19 в России. Количество заболевших в стране выросло до 317 554. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. Там выявили 155 219 зараженных, уточняет URA.ru.



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