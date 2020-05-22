Отказавшийся признавать дочь Головин из “Кадетства” назвал себя любвеобильным и доверчивым

22.05.2020, 4:05, Разное

Знаменитость давно является поклонником ювелирных украшений.

Артист коллекционирует драгоценности, привозит их из поездок. Как-то на

гастролях в Донецке Александр Головин присмотрел себе массивную цепочку.

Сопровождавший артиста друг отговорил покупать украшение, дескать, есть знакомый

ювелир: можно сделать на заказ и дешевле.

“Поверил, сходили к нему, заплатил крупную сумму и получил

подвеску”, – вспоминает звезда сериала “Кадетство”. Спустя несколько дней артист

решил проверить качество украшения. Оказалось, что оно сделано не из

драгоценного металла. Александр Головин заплатил большие деньги за обычную

цепочку с напылением. “Вот так вот, близкий человек, которому доверял жизнь,

ездил с ним по городу, вдруг обманул!” – посетовал актер.

Также звезда сериала “Кадетство” призналась, что очень

любвеобильна. По словам Головина, вокруг него много красивых и умных людей, к

которым легко проникнуться чувствами.

Александр не считает влюбчивость плохим качеством.

Знаменитость уверена, что такими чертами обладают люди с большими и добрыми

сердцами. Тем не менее, знаменитость не видит ничего плохого в одиночестве.

Иногда человеку надо побыть наедине с самим собой.

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Публикация от Александр Головин (@s.a.n.e.k13) 11 Мар 2020 в 12:18 PDT

Добавим, что о любвеобильности Александра Головина не

понаслышке знает Светлана Белогурова из Краснодара. Два года назад после непродолжительного

романа девушка родила артисту дочь Оливию. Звезда сериала “Кадетство” малышку признавать не собиралась. Отцовство пришлось доказывать через суд. Теперь артист платит алименты, однако с ребенком встречаться не хочет.