Мнение: О смысле тестов на коронавирус, драме Пескова и здоровье Кадырова

22.05.2020, 3:55, Разное

Итак, эпидемия коронавируса в России официально пошла на спад, а среди высших должностных лиц – на взлёт. Сегодня стало известно, что антитела к SARS-CoV-2 нашли у пятерых депутатов Госдумы, а глава Чечни Рамзан Кадыров оказался на больничной койке с подозрением на CoVID-19. Тем самым он стал в одну шеренгу с официально переболевшим премьер-министром Михаилом Мишустиным, всё ещё болеющим президентским пресс-секретарём Дмитрием Песковым и прочими продиагностированными сенаторами, депутатами, региональными чиновниками и министрами.

Иными словами, #коронавирус в России стал заболеванием политическим.

Особенно ярко политический характер диагноза «CoVID-19» проявился у Михаила Мишустина. Который публично, под телекамеры доложил о своём заболевании лично президенту Владимиру Путину, самоизолировался в ЦКБ, передав обязанности своему заму, Андрею Белоусову, а всего через десять с хвостиком дней чудесным образом исцелился (обычные люди, которым понадобилась госпитализация, болеют по 3-4 недели). Во всяком случае, судя по перечню поручений Владимира Путина, глава кабинета министров вернулся в строй намного раньше официального выздоровления. Иначе сложно объяснить, почему уже 15 мая именно Мишустина М.В., а не Белоусова А.Р. назначили ответственным за президентские выплаты врачам. Ведь выписали его только 19 мая.

Семейная болезнь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки тоже по-своему примечательна. Во-первых, тем, что олимпийскую чемпионку по фигурному катанию российские медики вылечили чуть больше, чем за неделю – как от гриппа. А во-вторых, тем, что тяжёлая и смертельно опасная болезнь 52-летнего чиновника не вызвала никакого эмоционального отклика у его дочери. Пока обычные люди, чьи родители госпитализированы с CoVID-19, наполняют соцсети горестными постами и просьбами лучей поддержки, Лиза Пескова скромно позирует с пиццей и мило обсуждает с Ксенией Собчак проблемы ЛГБТ-сообщества. Может, отец её воспитывал как-то не так?



Фото © @lisa_peskova от 13 мая – через день после госпитализации Пескова и Навки.

Теперь вот героически заболел 43-летний Рамзан Кадыров, уповавший в борьбе с инфекцией в том числе на «волю Аллаха Всевышнего». В его кейсе тоже много странного, начиная от симптомов ОРВИ, якобы появившихся несколько дней назад, и заканчивая поражением (не воспалением!) лёгких – при полном отсутствии результатов тестирования на #коронавирус. Ну и особого упоминания заслуживает экстренная госпитализация чеченского политика в Москву. Наглядное свидетельство нынешнего незавидного состояния как государственной, так и частной медицины в Республике.

В общем, складывается впечатление, что переболеть «коронавирусом» для российского чиновника или политика – это как сдать тест на верность лично Владимиру Путину. И перед смертельной опасностью не дрогнул, и национального лидера, входящего по возрасту в группу риска, уже не заразит. Свой!

В общем, тест на коронаверность получается. Почти как на крови у мафии…

А иначе ещё зачем высокопоставленным российским чиновникам так болеть на работе?