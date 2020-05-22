Мнение: Как работает турецкий военторг

22.05.2020, 3:54, Разное

Забавное из Ливии в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5886107.html. Войска Хафтара захватили турецкий МРАП "Кипри", который во время своего перемещения из Турции в Ливию, имел на борту работающий регистратор, фиксировавший то, что происходило в дороге.

Явно не предполагалось, что он может попасть в руки ЛНА, в результате чего в руки ЛНА попала конкретная фактура по турецким поставкам в Ливию.

Общее кол-во турецких военных и подконтрольных им боевиков на территории Ливии по заявлениям ЛНА уже составляет около 19 тыс. человек (минус потери) + до 2,5 тыс. должны прибыть в Ливию в ближайшее время.

Ниже, описание некоторых тезисов в пресс-конференции по этому поводу:

Ахмад Мисмари провел масштабную пресс-конференцию, на которой предоставил самые масштабные на данный момент доказательства турецкой агрессии против ЛНА.

🔸Пресс-конференция Ахмада Мисмари началась с демонстрации различных видео с камеры турецкого бронетранспортера типа «Кипри», захваченного силами ЛНА.

🔸На видео можно проследить путь бронетранспортера из турецкого порта Измир до Триполи.

🔸На камере сохранились видео тренировок бойцов ПНС под контролем турецких инструкторов в порту Триполи.

🔸Данный бронетранспортер был переправлен на авиабазу Митига.

🔸На некоторых видео с камер бронетранспортера также видны сирийские наемники.

🔸Согласно словам Мисмари, это очевидное доказательство нарушения Турции резолюций Совбеза ООН по Ливии.

🔸Мисмари заявил, что в данный момент на территории Ливии находятся 1500 турецких военнослужащих, а также некоторое количество сотрудников ЧВК «Садат» (https://riafan.ru/1269830-chvk-sadat-chto-izvestno-o-chastnoi-armii-erdogana).

🔸 Представитель ЛНА добавил, что еще 2500 турецких военнослужащих готовятся к транспортировке в Ливию.

🔸В то же время, по его словам, Турция перевезла в Ливию более 17 тысяч сирийских наемников.

🔸В презентации были показаны фрагменты видео с сирийцами при их транспортировке в Ливию или уже непосредственно на территории Ливии.

(с) Рыбарь

https://www.facebook.com/watch/live/?v=597166574250403&ref=watch_permalink – видео пресс-конференции

Собственно, эти поставки и ранее не являлись особым секретом, но теперь ЛНА или вернее ее спонсоры, будут это использовать против Турции, как для обоснования давления на нее и ПНС Ливии, так и для обоснования дополнительных поставок вооружений Хафтару под лозунгом – "Ах, они нарушают, так и мы тогда тоже не будем соблюдать эмбарго" на поставку оружия. Также это может при известном желании трактоваться как повод для прямого вмешательства вооруженных сил других государств на стороне Хафтара. На деле, это эмбарго и так не соблюдают, но видимость действия международных норм еще пытаются поддерживать.

PS. До кучи. На ФАНе вышла моя статья про попытки ОАЭ расколоть Йемен и аннексировать остров Сокотра, ведя сепаратную политику по отношению к Саудовской Аравии, которая страдает в столкновениях с хуситами, продолжающих наступать в северных и центральных районах Йемена.

В 2017 году, за полгода до начала решающей битвы за Ходейду, Саудовская Аравия попыталась организовать военный переворот в Сане, опираясь на бывшего президента страны Али Абдаллу Салеха. В обмен на интеграцию в структуры Хади тот готов был бросить хуситов и договариваться с Саудовской Аравией.

Переворот провалился, а сам Салех был убит хуситами. Его сын Тарек Салех вместе с частями старой Республиканской Гвардии Йемена, которая поддерживала Салеха и сражалась на стороне хуситов, перешел на сторону саудовской коалиции под лозунгом «Скорбящий сын отомстит за отца». Это значительно облегчило весеннее наступление 2018 года на Ходейду, так как дезертирство Тарека Салеха ослабило фронт хуситов у побережья Красного моря к югу от Ходейды, создав предпосылки для начала операции «Золотая Победа». В дальнейшем силы Тарека Салеха все более сближались с нелояльными Хади силами в Адене и прибрежных провинциях.

Вторым значимым фактором стала нормализация отношений с исламской партией «Аль-Ислах», старой партией с богатой историей, которая идеологически близка «Братьям-мусульманам».

В начале интервенции она рассматривалась Эмиратами как враждебная сила. В 2016-2017 годах для борьбы с ее влиянием Эмираты привлекли американских наемников из ЧВК Spear Operation Group, которые должны были ликвидировать функционеров и активистов этой партии, чтобы подавить ее влияние в провинциях.

Однако после смены курса Эмираты начали договариваться с представителями «Аль-Ислах». После 2018 года она начала все более тесно контактировать с силами Тарека Салеха и южных сепаратистов. В майских боях к востоку от Адена боевики «Аль-Ислах» воевали вместе с силами южных сепаратистов. Так из достаточно разнородных сил ковался инструмент для реализации сепаратных целей ОАЭ — «Южный переходный совет» (Southern Transitional Council или STC).

К тому моменту, когда стало очевидно, что военных целей Саудовской Аравии достичь невозможно, ОАЭ начали активно работать в двух направлениях — поддержки сепаратного движения Южного Йемена с целью раскола страны и подготовки аннексии острова Сокотра. Просто так захватить Сокотру затруднительно — это будет выглядеть как акт агрессии, против чего выступят не только хуситы, но и хадисты. Раскол Йемена на Северный и Южный не только формально ликвидирует государство, которому принадлежала Сокотра, но и позволит создать зависимый от Эмиратов Южный Йемен, у лидеров которого не будет сил и возможностей протестовать, если при распаде Йемена Сокотра отойдет ОАЭ.

Поэтому после 2018 года события начали развиваться по этим сценариям. С одной стороны, Эмираты подрывали лояльность хадистов на Сокотре (что в начале мая 2020 года привело к мятежу 1-й бригады морской пехоты и попыткам захватить административный центр острова) и вели при этом пропаганду в пользу вхождения Сокотры в состав ОАЭ: подчеркивалось, что это даст возможность острову развиваться как часть более зажиточного государства, которое готово предоставить социальный пакет, развивать островную инфраструктуру и туризм.

Естественно, Эмираты интересовало не только расширение своей территории, но и добыча ресурсов на шельфе, возможность развернуть на Сокотре свою военную базу и добиться господствующего положения в Аденском заливе.

https://riafan.ru/1278532-emiraty-pytayutsya-anneksirovat-sokotru-obmanuv-er-riyad-i-raskolov-iemen – полностью читать здесь