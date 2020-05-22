Стало известно о подписании Минобороны контракта на вертолетоносцы
22.05.2020, 3:48, Новости дня
Источник в ОПК заявил, что Минобороны РФ подписало контракт на два российских универсальных десантных корабля.
Контракт подписан с керченским судостроительным заводом «Залив», сообщил источник ТАСС.
По его словам, «общая стоимость – около 100 млрд рублей». В ближайшие недели ожидается закладка кораблей.
Официально информация не подтверждалась.
В июне информированный источник сообщил, что первый из российских универсальных кораблей-доков, аналогичных вертолетоносцам типа «Мистраль», ВМФ планирует получить в 2025 году.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.
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