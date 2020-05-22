Цукерберг заявил, что к 2030 году половина сотрудников Facebook будет работать удаленно

22.05.2020, 3:42, Новости дня

Компания Facebook собирается стать самой перспективной в сфере организации удаленной работы, до 2030 года не менее половины штата будет работать из дома. Об этих планах 21 мая рассказал в видеообращении на своей странице в соцсети основатель и генеральный директор компании Марк Цукерберг.

“COVID-19 изменил очень многое в нашей жизни, в том числе способ работы большинства из нас. К этому моменту 95% нашего персонала трудятся дистанционно. Мы уже предупредили людей, что до конца 2020 года они могут, при желании, работать из дома, если у них получается делать это продуктивно”, – сказал топ-менеджер.

Цукерберг ожидает, что не более 25% сотрудников Facebook после снятия карантина вернутся в офисы до конца года.

По мнению основателя соцсети, удаленная работа становится растущим трендом. Цукерберг объявил об “агрессивном найме” удаленно работающих сотрудников – сначала в Соединенных Штатах, а затем повсюду, и люди смогут устраиваться на работу, даже проживая там, где нет офисов Facebook.

“Не кажется справедливым ограничивать прием на работу только теми, кто живет неподалеку от наших офисов”, – сказал Цукерберг.

Facebook позволит действующим сотрудникам подавать заявки на удаленную работу, добавил он.

Live from our internal weekly company townhall sharing an update on our approach to remote work. Live from our internal weekly company townhall sharing an update on our approach to remote work. Posted by Mark Zuckerberg on Neljapäev, 21. mai 2020

В крупнейшей социальной сети мира на постоянной основе работает около 50 тыс. человек.

Компания Twitter сообщила 12 мая, что не будет настаивать на возвращении своих сотрудников в офисы после окончания пандемии и карантина, все, кто хочет, смогут продолжать работать удаленно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.