“ПриватБанк” рассчитывает получить в 2020 году 17,5 млрд грн прибыли. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году

22.05.2020, 3:42, Новости дня

Государственный “ПриватБанк” по итогам 2020 года рассчитывает получить 17,5 млрд грн прибыли (по итогам прошлого года чистая прибыль составила 32,8 млрд грн). Об этом сообщается в финансовом отчете банка за 2019 год.

“Ожидается, что пандемия коронавируса приведет к мировой рецессии и значительному снижению экономической активности в Украине. Введение правительством временного ограничения деловой и социальной активности в марте 2020 года в сочетании с существенным снижением мирового спроса, а также переоценкой инвесторами рисков развивающихся стран, может негативно отразиться на показателях экономики и внешней торговли Украины, усложнить привлечение финансирования, негативно повлиять на банковскую систему страны и привести к дальнейшей девальвации национальной валюты”, – сказано в отчете.

Дальнейшее негативное развитие событий, говорится в документе, приведет к непрогнозируемым результатам.

Основанный в 1992 году “ПриватБанк” является крупнейшим коммерческим банком Украины. До 2016 года принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому. В декабре 2016-го был национализирован, 100% акций принадлежат государству в лице Кабинета Министров.

20 мая Министерство финансов Украины сообщило, что по итогам 2019 года “ПриватБанк” перечислит в госбюджет 24,5 млрд грн.