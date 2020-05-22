Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией

22.05.2020, 3:30, Новости дня

Украина сама открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя в СБ организации. В неформальной видеоконференции в СБ ООН впервые приняли участие жители полуострова.

Заседание, посвященное Крыму, прошло по формуле Арриа, то есть на него можно было приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

В ходе заседания ряд западных представителей, в том числе постпреды Германии, Франции, Чехии вновь обвинили Россию в аннексии Крыма, передает РИА «Новости».

Небензя призвал их «открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму». Он подчеркнул, что «украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму». Постпред РФ напомнил, что Германия, Франция и Польша были гарантами соглашения с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, но «гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и заставила Януковича бежать».

Как подчеркнула российская сторона, «если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года».

Жители Крыма подтвердили по видеосвязи, что их права не нарушаются. некоторые заявили, что стали жить лучше, чем в составе Украины. Также подчеркивался сознательный выбор воссоединения с Россией.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген в свою очередь заявил, что «существует международное, право, Устав ООН, Совет Европы, Венецианская комиссия».

«Международные суды принимают решения, которые людям иногда не нравятся. Один из вас сказал, что мне надо было быть в Крыму во время референдума и заглянуть в глаза людей, которые голосовали. Возможно, вы правы, и у вас было право на это», – сообщил он.

Он сказал, что «мир ждет катастрофа», если не соблюдать международное право, Устав ООН и конституции стран.

«Получается если один пересекает дорогу на красный свет, а затем второй идет за ним и полицейский его останавливает, то второй спрашивает: "За что вы меня арестовали? Вы ведь пропустили другого», – сказал Хойсген, отметив, что «международное право работает не так».

Небензя в ответ напомнил «о Косове, которое поддержали и признали», а «международный суд принял решение по независимости Косова, которое обрело независимость по решению парламента, а даже не референдума».

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сообщила о «комфортной интеграции украинцев» в российском Крыму. По ее словам, крымчане живут в межэтническом мире, а «единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это не только выражение цивилизованности общества, но и утверждение в Крыму гражданского мира и национального согласия».

При этом ее «как этническую украинку очень беспокоит тот факт, что на территории современной Украины активно проходит фаза принудительной украинизации». Она выразила сожаление в связи с тем, что на Украине «статус русского языка неоднократно использовался и продолжает использоваться как один из инструментов в политической борьбе». Нынешняя власть «не может предложить приемлемого для всех граждан решения языковой проблемы».

Крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев призвал отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины. Он подчеркнул, что в мировых СМИ на эту проблему обращают мало внимания.

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию?» – сообщил он, призвав «на площадке ООН найти ресурсы для решения и этой проблемы». По его словам, вопрос должен решаться с учетом того, что Крым – российская территория.

Мусаев заявил, что в регионе «как проживали более 200 тыс. крымских татар, так и продолжают проживать», передает ТАСС.

«Мы никуда не делись, мы живем у себя на родине»,

– сказал он, отметив, что «определенное количество крымских татар, не более 500 человек, выехали на территорию Украины, потому что им так угодно».

Однако эти уехавшие из Крыма люди говорят «о каких-то небывалых вещах, притом, что в Крыму они не были уже более шести лет».

Мусаев был шокирован заявлениями Германии и Чехии о том, что Крым покинули тысячи крымских татар: «Где вы взяли, что Крым покинули тысячи крымских татар?». Он попросил «просто ради интереса» показать «эти списки».

Напомним, Гридчина перед своим выступлением заявила газете ВЗГЛЯД, что попытается пробить информационную блокаду, рассказать правду о жизни украинцев на полуострове и развенчать мифы, которыми западные коллеги окружили существование Крыма.