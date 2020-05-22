Мнение: Письмо: “Третий сеанс некрофилии”

22.05.2020, 3:15, Разное

Некоторые письма читаешь и хочется написать: “Девчонки, что же вы творите?”

Эта вот вроде даже в комментаторах у меня была, а толку ноль.

Зато это письмо – яркий пример, как корона-кровопийца съедает свою хозяйку.

bike_invention

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Впервые за стыдно признаться сколько лет вакуума у меня случилось что-то отдалённо похожее на романтическую историю, и я хочу понять, что я сделала не так.

Мне 33, у меня есть пятилетний сын с прочерком в свидетельстве. Имидж так себе, работа хорошая, живу с родителями. Места хватает, финансово вкладываюсь на равных, иногда покупаю за свой счёт бытовую технику, надеюсь со временем брать на себя больше, хочу дать маме возможность уйти с работы, она давно хочет, чтобы больше заниматься хозяйством и внуком.

Моя давняя школьная подруга замужем за дальнобойщиком, у них есть база в пяти минутах от моего дома, где он ремонтирует свой грузовик, она часто там с дочками, и мы с сыном к ним туда тоже иногда ходим, дети играют, мы общаемся. На майских она опять нас позвала, я пришла с сыном, а там кроме неё и мужа был ещё один парень, какой-то их знакомый, Саша. У него тоже вся жизнь вокруг машин, путешествий, походов и всего такого. Я в машинах ничего не понимаю, но мне интересно.

Саша мне понравился, хороший, красивый парень, на год или полтора старше меня. Мне показалось, что он тоже поглядывал на меня с интересом. Муж подруги что-то рассказывал мне про Сашу, а потом почему-то сказал, что тяжело быть замужем за дальнобойщиком. Я сказала, мол, да, я достаточно долго с общаюсь с твоей женой. Погода была офигенная, и я сказала, что было бы круто пожарить шашлыки как-нибудь, у вас тут много места. Народ подхватил идею и стал обсуждать, что давайте купим мяса и пожарим вечером. А у меня вечером были другие дела, и очень не хотелось их отменять. Они стали меня уговаривать отменить, я сказала, что подумаю. Саша съездил в магазин, а потом подошёл ко мне и, улыбаясь, сказал, что нормального мяса в ближайшем магазине нет, так что видимо сегодня и правда не получится. Договорились, что если что, подруга мне завтра позвонит.

Назавтра она позвонила во второй половине дня. Решили не на базе, а на дачу поехать, она рядом с местным водохранилищем, так что даже что-то вроде пляжа есть. Мы с подругой немного пили, мужики за рулём. Я резала овощи и нанизывала мясо на шампуры, Саша резал и жарил мясо. Погода была отличная, не жарко и не холодно, все по нескольку раз повторили, мол, ну здорово же, что выбрались, надо так почаще. Шашлыки были вкусные, Саша много рассказывал про свои путешествия и нравился мне всё больше. Муж подруги тоже про него рассказывал, что он в своём родном городе организовал клуб любителей автомобилей для путешествий, а когда уехал, клуб загнулся. У меня сложилось впечатление, что мне его рекламируют. Как-то Саша с куском хлеба во рту не мог членораздельно говорить, но явно хотел, чтобы ему полили на руки. И вот он мычит, я беру бутыль с водой, лью ему, он опять мычит, я перестаю лить, закрываю бутыль. Он вынимает хлеб изо рта и говорит, что люди слезли с деревьев и научились говорить, а всё равно понимают друг друга без слов. Когда шли с пляжа, он поднимал пластиковые бутылки, которые кто-то выбросил до нас. Я несла пакет с мусором и открывала его ему, чтобы он клал их туда, и сама тоже иногда подбирала мусор. Возле железной дороги была очень большая свалка, он посмотрел на неё и сказал мне с улыбкой, что это мы, наверное, не унесём.

(До этого момента все терпимо, хотя и много шкатулочки. Вместо спонтанного общения она собирает мусор, не в пакет, а карманы набивает, чтобы корону им кормить, и шкатулочку наполнить на будущее)

Потом решили поехать к подруге с мужем, продолжать. У неё дома очень вкусное вино, я вообще последнее время стараюсь пить поменьше, но оно уж очень вкусное, домашнее. Поэтому я что-то промямлила, мол, давайте только не сильно затягивать, а то мне завтра задницу тренировать с утра. Саша что-то пошутил на туалетную тему и предложил таким образом тренировать задницы вместе. Я ничего не ответила, но подумала, что я ему нравлюсь, раз у него баги пошли.

(Здравствуйте, Училка, какая у вас длинная указка. Нашла у него баги какие-то и тоже положила в шкатулку свою. Какие у вас голодные короны, девчонки. Вот вы с утра до ночи оплетаетесь ЗВ, что секс вам не нужен, мужик не нужен, любовь не нужна, разве что с принцем, но при этом корона ваша такая голодная как бездомная собака и съедает вас заживо)

Дальше мы отлично посидели, я выпила, пожалуй, чуть больше, чем следовало бы, ну очень вкусное вино. Саша рассказывал про свою бывшую жену, говорил, что надеется, что у него когда-нибудь будут дети, потом ещё как-то просто сказал «жена», без «бывшая». В общем, всё хорошо, я уже совсем влюбилась, плюс алкоголь, потом я сказала, что мне пора. Обулась, собралась выходить, он предложил меня подвезти. Когда выходили, он сказал, мол, поедем погуляем где-нибудь. Я сказала, что уже поздно, мне надо домой, завтра рано вставать. Села в машину, пристегнулась, подумала немного и говорю – гулять, говоришь? Ладно, поехали. Приехали, он вышел, говорит, подожди, подошёл к моей стороне, открыл дверь и вынес меня из машины на руках – она высокая, я еле залезла. Сказал, что я очень лёгкая. Не знаю, нормальная вроде, 60кг.

Пошли гулять, он не местный, но сказал, что слышал, что тут где-то пруд есть. Повела его к пруду, там правда очень красиво и романтично. Встретили ёжика, поиграли с ним, пофотались. Блин, я не думала, что они реально такие колючие. Мимо проходила группка молодёжи, с ними тоже поболтали, обсудили ёжика. Спустились к пруду, он взял меня за руку, потом я подошла к воде, не отпуская его руки, а на обратном пути он меня притянул к себе и поцеловал. Я сто лет этого не делала, и мне очень понравилось. И обнимать его понравилось, и вот это вот всё. Он сказал, что я классно целуюсь, я подумала «да ладно», вслух спросила, не мешают ли ему мои брекеты, он сказал, что ничего не заметил.

(Сейчас эта Училка в короне равенства задолбает парня своим антисексом. Зад ей надо качать, при поцелуе мешают брекеты, всю физиологию свою описала, и это только самое начало. Как думаете, почему эти строгие матроны такие противные Училки именно с теми мужиками, которые им физически нравятся? Вчера тоже такая была, хотя куда лучше)

Потом я спросила у него по поводу жены, мол, точно она бывшая? Он стал меня уверять, что да, сказал, что может показать паспорт. Я сказала, что не надо, он всё равно стал его доставать, я говорила, что верю на слово, он достал паспорт и стал искать нужную страницу. Я раз пятьдесят сказала не надо, убери, по-моему, даже пришлось чем-то пригрозить, то ли что уйду щас, то ли типа того, в общем он наконец его убрал.

(Сначала достала щипцы про бывшую жену, а когда он хотел доказать, огрела его скалкой. Девчонки, забудьте навсегда свои дебильные угрозы уйти, хватит строить из себя Хозяек, вы – одинокие дуры, не воображайте хоровод поклонников на коленях, которому вы можете хамить. Неужели не ясно, что это хамство: вести себя так, будто мужчине намного больше надо и он должен вас умолять? Заходите сверху постоянно, а потом скулите мне в письмах, почему ничего не получилось. Здесь симпатичный разведенный парень, которому она реально понравилась. Смотрите, как она угробит свою СЗ сейчас)

Классно погуляли, он говорил, что я красивая, мы много целовались, в какой-то момент мне уже стало, пожалуй, чересчур много и я попыталась как-то притормозить, он спросил, почему, а я говорю, мол, хорошего понемногу. Он сказал, что не понимает этого, хорошего же чем больше, тем лучше, а я сказала, что много быстро надоест.

(Не может без Училки. Представьте себе эту надменную физиономию, которая важно сообщает мужику, что хорошего понемногу. Вас вместо брома можно использовать, девочки)

Когда он спросил меня про мою работу, у меня открылось моё любимое решето про то, какая я офигенная, как меня все хотят себе на работу, и какая у меня большая зарплата. У всех программистов так, но я упорно считаю это своей личной заслугой. Ещё он говорил, что увлекается психологией и что-то читает на эту тему. Потом он довёз меня до дома, опять на руках вынес из машины, я послала ему воздушный поцелуй на прощание, он тоже, и я ушла домой.

На следующий день у меня было какое-то паршивое ощущение, что я заплюсовала, я списала это на похмелье, но, наверное, это всё-таки ЗВ проклюнулся поверх моей любимой короны Победительницы.

(Она заплюсовала. Откуда вы на своем безрыбье берете такие слова? Откуда у вас плюс? Это Штурман ее с утра приуныл, что динамики желаемой не будет. Вот и весь плюс)

На тренировку я всё же не пошла. С утра он прислал мне стикер с грустной собакой с чашкой кофе, и я написала, что эта собака – вылитая я сейчас.

(Вчера одна автор приписала себе роль собаки, а эта хлеще того, озвучивает, что она собака. Девушки, ваша задача создать максимальный антисекс? В вас как будто сидит ваш враг, который вам все портит)

Потом немного поболтали ни о чём, вечером он сказал, что варит макароны с сарделей и попросил скинуть вчерашние фотки. На одной из фоток я сидела в таком ракурсе, что ноги выглядели толстыми, хотя вообще они нормальные. Пишу:

Я: У меня вон там тоже сардели на фотках с пляжа))

С: о чём это ты?

Я: А? Что? Тебе показалось 😉

С: моятвоянепонимать

Я: 🙁

С: 😀

(Брекеты, указки, морда собаки, ноги-сардельки. Никак она не уймется, очень хочет ему опротиветь)

На следующий день утром пишет:

С: Дратуте

И стикер с пандой.

Я: Панда на меня не похожа) хотя когда мне делали операцию на челюсти – вот там было да)

С: не, не похожа. Панда толстенькая, а ты нет.

(Рассказала про операцию на челюсти. Даже Рапунцель с Мишей не была настолько отталкивающей. Там Миша мечтал о берушах, но в переписке и беруши от вас не спасут)

Я уже не знала, как вывести эти унылые диалоги во что-то поинтереснее, и попыталась пошутить:

Я: Да, я не толстенькая, я жирная)))))))

(Недовольна унылыми диалогами и попыталась пошутить. Лучше бы заклеила себе рот скотчем)

С: Зачем ты мне это говоришь? Хочешь чтобы я в это поверил?

Я: А ты можешь?)

С: Если человеку все время говорить, что он обезьяна, он, рано или поздно, поверит в это и полезет на дерево за бананом

Я: Правда?))

Потом ещё добавила путь к отступлению:

Я: Тебе показать фотку, где я панда?)

Он не воспользовался:

(Он не воспользовался и не стал смотреть на нее после операции на челюсти, а так же не захотел обсудить, как эта операция проходила и кто ей челюсть сломал)

С: Ася, ты когда на собеседование приходишь или резюме составляешь, ты больше рассказываешь о своих достоинствах или недостатках?

Очень хотелось опять выпендриться и заявить, что на собеседованиях обычно меня уговаривают пойти к ним на работу, несмотря на все мои недостатки, но я смогла удержаться:

Я: Хм. На собеседовании я отвечаю на вопросы. И сама задаю вопросы. Если я чего-то не знаю или не умею, я так и говорю. Если у меня есть недостатки, которые сделают мою работу в компании ненужной, то я не буду их скрывать. К чему твой вопрос?

(Если не искрит юмором про челюсть сломанную, то включает зубодробительную Училку, от которой челюсть сводит уже у него)

С: Вопрос в следующем, мы только познакомились и вроде как у нас взаимная симпатия, а ты вместо того, чтобы сделать акцент и показать свои достоинства, твердишь о своих преувеличенных недостатках. Зачем? Хочешь чтобы я узнал в тебе только о недостатках и подумал «а оно мне надо?»

С: У тебя есть хобби?

Вот тут вот я, наверное, и сделала самую большую ошибку. У меня был утренний созвон по работе, и я не уделила достаточного внимания тому, что он написал. А ещё я подумала, что наконец-то какой-то перчик в диалоге появился. Ну и смелости, наверное, тоже не хватило. Не знаю. Надо было ответить что-то вроде «ты прав, оно тебе не надо», и пусть бы дальше сам выкручивался, если хочет. А если нет – то я всё равно молодец, красиво ответила. А я ответила как овца:

(Это оказывается все перчик, а не навоз. Может быть даже изюминка или клубничка. И ее придумку, как надо было ответить, оцените тоже)

Я: Скажи мне, какие у меня недостатки, о которых я тебе говорила?

С: Я пока не вижу недостатков в тебе, разве что не верная самооценка фигуры. Собственно о чем я сразу и говорю, фигура красивая, а разговоры о ней не очень.

С: Так что давай договоримся сразу, что с фигурой все отлично и не будем на нее наговаривать.

(Хорошо, что она свою придумку красивую не пустила в ход. Автор, пока на вас такая корона, вам нужно заклеить рот скотчем и ходить)

На это я уже не знала, что ответить, и не стала отвечать ничего. Через десять минут он спросил:

С: Ася, ты сегодня работаешь?

Я: Да, вотпрямщас работаю.

С: До скольки работаешь?

Я: Сегодня до 18:30 планировала, а что?

С: Да я к вам поеду сегодня, хочу встретиться

Я: У меня дела вечером, не могу сегодня (прим. авт: с подругой на великах договорились покататься)

(Она очень понравилась парню, вопреки всему своему навозу непрерывному. То есть здесь она ему уже немного разонравилась, но он все еще помнит первое впечатление, когда она улыбалась ему, молчала и собирала мусор на траве и он почти влюбился)

С: Ех :/

Через 40 минут:

С: А днем ты не можешь выйти?

Я: Не знаю

С: Обиделась чтоля?

Я: С чего ты так решил?

С: Предположил

С: Встретиться не хочешь потому что

Я: Это странное предположение (прим. авт: украла фразу с последнего теста, да)

С: 😐

Через 50 минут:

С: Но, по ходу, верное

С: (смайлик с зажмуренными глазами и высунутым языком)

Через 2 часа:

С: Я на базе тусуюсь, давай целоваться :*

(Ээ? Откуда эта Ученица украла фразу? На моем тесте не было такого дерьма)

На следующий день вечером я пошла наматывать шаги, и прямо на выходе из подъезда у меня зазвонил телефон. Я взяла трубку, он спросил, что я делаю, я сказала, что собираюсь пойти гулять. Он сказал, что он на базе, все ушли, приходи, попьём чаю.

Я не знала, как нормально отказаться, на дела не сошлёшься, уже спалилась, что гуляю, а настолько плохого, чтобы просто говорить «не хочу», он мне вроде пока ничего не сделал. Да и мне было интересно, что он скажет, так что согласилась. Добавила ещё, чтобы он не пугался, потому что я на прогулку пошла не накрашенная. Он сказал, что может он увидит меня и влюбится. Не помню, что я ответила, по-моему, просто сказала, что буду через пять минут.

(Она пыталась ускользать как Неуловимый Джо, чтобы этот парень ее догонял. Набивает себе цену так, что я бы ее забанила не только в блоге, но и на всех тестах. И как изюминку с перчиком опять добавила свой фирменный антисекс про не накрашена)

Пришла, увидела на базе собаку, попыталась с ходу с ней пообщаться, вместо Саши, но она ушла, оставив меня с ним наедине. Он меня обнял и попытался поцеловать, я уворачивалась, он продолжал пытаться, пришлось аж рот ему руками закрыть. Дальше все диалоги примерные:

– Что такое?

– Не хочу.

– Ты только пьяная целуешься?

– Нет.

– Ну, хватит дуться уже.

(Ломается. Хочет дать ему понять, что он рылом не вышел, а может думает, что такими щипцами можно разогреть)

Не помню, что ответила. Начала расспрашивать его про его машину, про запчасти, которые ему с али экспресса не прислали, про книги, которые он читает по психологии. Оказалось, что это Курпатов, я тоже когда-то давно его читала, смогла немного поддержать тему. Рассказал, что у него была депрессия, и он из неё вышел по этим книгам. Всё это время очень мало на меня смотрел, ковырялся в машине. Напомнила ему, что он обещал мне чай. Налил, предложил печенюшки.

– Я не ем сладкое.

– А что так?

– Не хочу быть похожей на панду.

– Нельзя быть слишком худой. Вот у меня была девушка, мы оба были очень худые и ходили все в синяках.

– Я не хочу быть худой, я хочу мало жира и мышцы, поэтому качаюсь и стараюсь следить за питанием.

– Девушкам нельзя качаться. Посмотришь на такую – не-не, спасибо, я не гей.

– Что ж, значит мне придётся встречаться с геем.

(Опять она его своей Училкой и своим анти-сексом про диету, про жир, про качалку. Охреневшая)

Немного ещё поговорили на эту тему, ну про фарму и вот это вот всё. Потом он рассказывал мне очень смешную историю про то, как его заперли в КПЗ в ночь перед защитой диплома. Потом я допила чай и сказала, что пойду. Он предложил поехать на озеро, я сказала, что хочу погулять одна.

(Она хочет погулять одна и величаво сообщает ему об этом. Строгая, гордая, с презрением на лице. Автор, я даже слов не нахожу, чтобы описать вам ваш уровень границ)

– Давай целоваться.

– Я не в настроении.

– Ну даваааааай, – и смотрит на меня глазами кота из Шрека. Он был такой милый, что я аж засомневалась. Ну, хочет человек, ну что мне, сложно что ли?

– Не знаю. Надо подумать.

(Как справедливо, что она останется одинокой)

Ещё немного посидели, он продолжал смотреть умоляющим взглядом, и я поняла, что всё-таки нет, не хочу. Пошла в домик, поставить чашку. Он мне перегородил проход и спросил, что не так.

– Ну, ты там вроде как не определился, надо оно тебе или нет, – хрень какую-то сказала, если честно.

– Так, ну-ка давай выясним, что ты не так поняла?

– Ну, ты писал вот это – надо, не надо…

– Мне просто не нравилось, что ты ругаешь свою фигуру.

– Я её не ругаю. Мне нравится моя фигура.

– Ну, так и не ругай её тогда.

– Это же моя фигура, я же могу говорить про неё то, что хочу?

– Мне не нравится, когда ты её ругаешь.

– Ты же можешь просто не обращать внимания?

– Я буду уговаривать тебя её не ругать.

– Если ты будешь меня уговаривать, мне будет только больше хотеться делать наперекор.

– Тогда я тоже буду её ругать.

– Ты можешь делать всё, что хочешь.

– Ловлю на слове, – заявил он, заключил меня в объятия и принялся целовать мой холодный труп. Когда он закончил, я сказала:

– Ну, не до такой же степени.

Последовал второй сеанс некрофилии в лайт версии.

(Все логично. Начала она с жира, брекетов, сломанной челюсти, теперь добралась до некрофилии, наверняка ему описала свой холодный труп, не удержала решето)

– Ну, давай уже мир. Мир, дружба, жвачка. У тебя есть, я знаю! (прим. авт: я жевала, когда пришла на базу)

(Конечно жевала при разговоре с ним как тупое быдло, а как иначе?)

– С собой нет, она дома.

– Ммммммм, ты приглашаешь меня домой? У тебя там мама, вроде?

– Мама, папа, брат, сын и собака.

– Ого, это мне им всем надо будет дарить цветы и подарки.

Я не помню, что я ответила, наверное, ничего, но про себя подумала, что это забавно, что он знает эти слова.

(Ей забавно, что он знает эти слова. Хотя сама она вообще никаких слов не знает, кроме некрофилии и жира)

Третий сеанс некрофилии.

– У меня правда нет настроения.

– Как я могу тебе его поднять?

– Ну, для начала, отпустить меня. Я же сказала, что хочу пойти.

Он изменился в лице, наконец, выпустил меня на свободу и отошёл в сторону. Я воспользовалась открывшимся проходом и вышла из домика. Он вышел следом и сразу пошёл заниматься своими делами. Я обернулась, вежливо сказала «пока», он, не глядя на меня, буркнул «пока», и я ушла.

Через день он написал мне:

С: Привет

С: Приходи чай с тортиком пить

Я: Не думаю, что это хорошая идея

С: Как хочешь

С тех пор пять дней тишина. Не думаю, что он ещё возникнет, но я бы хотела извлечь как можно больше уроков из этой истории, если мне повезёт попасть на разбор.

(Какие уроки хочет извлечь эта курица?)

Спасибо вам за всё, что вы делаете.