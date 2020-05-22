Трамп посетил завод Ford в Мичигане – вновь без защитной маски
22.05.2020, 3:07, Новости дня
Президент Дональд Трамп отправился в четверг в штат Мичиган, который будет играть решающее значение на предстоящих президентских выборах, чтобы посетить завод Ford Motor. Во время посещения завода президент вновь появился перед журналистами без защитной маски.
В Мичигане Трамп посетил завод Ford, который на время пандемии переоборудовали для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, и встретился с лидерами афроамериканского сообщества штата, чтобы обсудить влияние пандемии COVID-19 на уязвимые группы населения.
Президент во время визита не надел маску, хотя руководство Ford во вторник подтвердило, что посетители всех предприятий, принадлежащих компании, должны быть в масках.
Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер, которую рассматривают в качестве кандидата на пост вице-президента в команде Джо Байдена, в последние недели столкнулась с оппозицией ее решениям о введении строгих ограничений для нераспространения вируса. Трамп поддержал уличные протесты, которые сейчас проводят в столице Мичигана противники Уитмер.
На встрече с афроамериканскими лидерами президент сказал о необходимости открытия церквей, которые, как и другие организации, пострадали от политики социального дистанцирования, направленной на сдерживание распространения вируса.
«Мы должны открыть наши церкви. Люди хотят в них войти. Сегодня я видел сцену, когда люди пытались ворваться в церковь… не взломать и не украсть там что-то. Они хотели быть в своей церкви», – сказал Трамп, добавив, что он ожидает, что Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустят руководство по открытию мест отправления религиозных культов уже в четверг.
Уитмер в четверг перешла к дальнейшему открытию экономики Мичигана с помощью ряда исполнительных указов.
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