Трамп посетил завод Ford в Мичигане – вновь без защитной маски

22.05.2020, 3:07, Новости дня

Президент Дональд Трамп отправился в четверг в штат Мичиган, который будет играть решающее значение на предстоящих президентских выборах, чтобы посетить завод Ford Motor. Во время посещения завода президент вновь появился перед журналистами без защитной маски.

В Мичигане Трамп посетил завод Ford, который на время пандемии переоборудовали для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, и встретился с лидерами афроамериканского сообщества штата, чтобы обсудить влияние пандемии COVID-19 на уязвимые группы населения.

Президент во время визита не надел маску, хотя руководство Ford во вторник подтвердило, что посетители всех предприятий, принадлежащих компании, должны быть в масках.

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер, которую рассматривают в качестве кандидата на пост вице-президента в команде Джо Байдена, в последние недели столкнулась с оппозицией ее решениям о введении строгих ограничений для нераспространения вируса. Трамп поддержал уличные протесты, которые сейчас проводят в столице Мичигана противники Уитмер.

На встрече с афроамериканскими лидерами президент сказал о необходимости открытия церквей, которые, как и другие организации, пострадали от политики социального дистанцирования, направленной на сдерживание распространения вируса.

«Мы должны открыть наши церкви. Люди хотят в них войти. Сегодня я видел сцену, когда люди пытались ворваться в церковь… не взломать и не украсть там что-то. Они хотели быть в своей церкви», – сказал Трамп, добавив, что он ожидает, что Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустят руководство по открытию мест отправления религиозных культов уже в четверг.

Уитмер в четверг перешла к дальнейшему открытию экономики Мичигана с помощью ряда исполнительных указов.