В Оксфордском университете пройдут испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

22.05.2020, 3:07, Новости дня

Медицинские работники британских больниц станут первыми участниками глобальных испытаний противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина, которые проводятся для того, чтобы выяснить, можно ли их использовать для лечения или профилактики COVID-19.

По сообщению агентства Reuters, исследование, проводимое Оксфордским университетом, начинается в четверг и позволит протестировать более 40 000 медицинских работников в Европе, Африке, Азии и Южной Америке. В испытаниях имеют право участвовать все работники системы здравоохранения, не заразившиеся COVID-19.

Британским участникам испытаний в течение трех месяцев будут назначать гидроксихлорохин или пустышку-плацебо. Участники тестирования в Азии будут получать хлорохин или плацебо.

Интерес к этому лекарству усилился после того, как президент Дональд Трамп начал рекламировать его в качестве действенного средства лечения COVID-19 на пресс-конференциях. На этой неделе Трамп объявил, что он принимает гидроксихлорохин в качестве профилактического средства против COVID-19.

Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) утвердило препарат для ограниченного использования в больницах для лечения пациентов с COVID-19, FDA не одобряет неклиническое применение гидроксихлорохина «из-за риска возникновения проблем с частотой сердечных сокращений», говорится в заявлении организации.

Хотя лабораторные данные свидетельствуют о возможной действенности препарата, полученные данные все еще неубедительны. Для того, чтобы понять, работает ли гидроксихлорохин, требуется провести международное двойное контрольное испытание.

«Мы действительно не знаем, приносят ли хлорохин или гидроксихлорохин пользу или вред в лечении COVID-19», – говорит Николас Уайт, профессор Оксфордского университета и один из главных авторов исследования.

Интерес к профилактическому лечению растет, поскольку работа над вакциной все еще продолжается.

Мартин Ллевелин – профессор в Брайтонской и Сассексской Медицинской Школе и ведет исследование с Уайтом.

«До широко доступной, безопасной и эффективной вакцины может быть все еще далеко, – говорит профессор Мартин Ллевелин, также принимающий участие в исследовании. – Если такие лекарственные средства, как хлорохин и гидроксихлорохин, могут снизить шансы на заражение Covid-19, это было бы невероятно ценно».