 

В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего

22.05.2020, 2:49, Разное

В Санкт-Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего. Нападавших задержали полицейские, сообщает газета “Петербургский дневник”.

По предварительным данным, злоумышленники избили мужчину, после чего отобрали у него 160 тысяч рублей и iPhone. Сумма ущерба составила около 185 тысяч рублей. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.



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