Наталия Орейро получила трогательный подарок от единственного сына

22.05.2020, 2:49, Разное

Зарубежная актриса и певица отметила 19 мая день рождения.

Знаменитости исполнилось 43 года. В соцсетях Наталия Орейро похвасталась

подарком, который сделал ей единственный наследник.

Как оказалось восьмилетний Мерлин вручил Наталии самодельную

открытку. Мальчик изобразил на листке бумаги цветок в сердечке. “С днем

рождения, мамочка!” – написал он в верхнем левом углу. В правой нижней части

листа ребенок добавил: “Я тебя люблю”.

Подписчики звезды сериала “Дикий ангел” присоединились к

поздравлению. В комментариях к публикации много сообщений на русском языке: “С

днем рождения, Ангел🌼🌼🎉🎉🎉🌹🌹

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “С

Днем Рождения, Наташенька!!! Счастья, успехов, удачи и семейного

благополучия!!!🎉😘❤️💃”, “Natalia,

с днем рождения 🎉 🎊

🎈 Богатырского здоровья вам и вашим близким 💪

Успехов во всем 🏆 😘😘😘”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 18 Май 2020 в 9:00 PDT

Напомним, что звезда сериала “Дикий ангел” замужем за лидером рок-группы Divididos Рикардо

Мольо. Знаменитости в браке уже более 18 лет. Наталия и Рикардо не носят

обручальных колец, вместо этого влюбленные украсили безымянные пальцы правых

рук парными татуировками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 17 Авг 2019 в 6:15 PDT

Ранее в интервью Орейро призналась, что роман с Мольо

вернул ее к жизни после затяжной депрессии. В 2012 году Наталия Орейро подарила

мужу сына Мерлина

Атауальпу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 26 Янв 2019 в 5:34 PST

В 2015

году брак Наталии Орейро прошел серьезное испытание. По слухам, во время

съемок в сериале “Среди каннибалов” у артистки случился непродолжительный роман. Ее внимание привлек партнер по площадке Бенхамин Викунья.

Сплетни о неверности мужу знаменитость

комментировать отказывалась, однако тот факт, что после встречи с коллегой Орейро на продолжительное время съехала от супруга, говорит сам за себя. Так или

иначе, Наталия и Рикардо смогли сохранить семью.