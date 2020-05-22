Наталия Орейро получила трогательный подарок от единственного сына
22.05.2020, 2:49, Разное
Зарубежная актриса и певица отметила 19 мая день рождения.
Знаменитости исполнилось 43 года. В соцсетях Наталия Орейро похвасталась
подарком, который сделал ей единственный наследник.
Как оказалось восьмилетний Мерлин вручил Наталии самодельную
открытку. Мальчик изобразил на листке бумаги цветок в сердечке. “С днем
рождения, мамочка!” – написал он в верхнем левом углу. В правой нижней части
листа ребенок добавил: “Я тебя люблю”.
Подписчики звезды сериала “Дикий ангел” присоединились к
поздравлению. В комментариях к публикации много сообщений на русском языке: “С
днем рождения, Ангел🌼🌼🎉🎉🎉🌹🌹
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “С
Днем Рождения, Наташенька!!! Счастья, успехов, удачи и семейного
благополучия!!!🎉😘❤️💃”, “Natalia,
с днем рождения 🎉 🎊
🎈 Богатырского здоровья вам и вашим близким 💪
Успехов во всем 🏆 😘😘😘”.
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Напомним, что звезда сериала “Дикий ангел” замужем за лидером рок-группы Divididos Рикардо
Мольо. Знаменитости в браке уже более 18 лет. Наталия и Рикардо не носят
обручальных колец, вместо этого влюбленные украсили безымянные пальцы правых
рук парными татуировками.
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Ранее в интервью Орейро призналась, что роман с Мольо
вернул ее к жизни после затяжной депрессии. В 2012 году Наталия Орейро подарила
мужу сына Мерлина
Атауальпу.
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В 2015
году брак Наталии Орейро прошел серьезное испытание. По слухам, во время
съемок в сериале “Среди каннибалов” у артистки случился непродолжительный роман. Ее внимание привлек партнер по площадке Бенхамин Викунья.
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комментировать отказывалась, однако тот факт, что после встречи с коллегой Орейро на продолжительное время съехала от супруга, говорит сам за себя. Так или
иначе, Наталия и Рикардо смогли сохранить семью.
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