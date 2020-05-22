 

ВАДА не нашло связи между победами и «разрешенным допингом»

22.05.2020, 2:48, Новости дня

Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не связано с вероятностью завоевания олимпийских медалей, заявило Всемирное антидопинговое агентство.

ВАДА опубликовало результаты исследования, которое провели глава медицинского департамента организации Алан Вернек и менеджер по TUE Дэвид Хили, передает ТАСС.

В исследовании изучались Олимпиады 2010–2018 годов с целью выяснить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто не использует TUE.

Указывается, что в индивидуальных соревнованиях на ОИ спортсменов с TUE меньше 1%, причем «нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали». Из более чем 20 тыс. соревнований спортсмены с TUE участвовали в 181 (0,9%), а из более чем 2 тыс. медалей завоевали 21.

Подчеркивается, что TUE – «необходимая часть спорта, позволяющая спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных с остальными».

В ВАДА указали, что программа TUE пользуется «подавляющей» поддержкой числа «спортсменов, врачей и антидопинговых заинтересованных сторон». Кроме того, в ВАДА заверили, что есть «строгий процесс, позволяющий избежать злоупотребления».

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные ВАДА вещества.

Напомним, экс-руководство ВАДА признало использование спортсменами синдрома дефицита внимания и гиперактивности для приема допинга. Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали данные, согласно которым в числе получивших разрешение спортсменов оказались звезды спорта, в том числе олимпийские чемпионы и лучшая теннисистка мира Серена Уильямс.

Большинство жителей Европы и США негативно отнеслись к «разрешенному допингу».



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