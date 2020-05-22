Мнение: «Плёнки Деркача» и выборы в США

22.05.2020, 2:40, Разное

«Плёнки Деркача» и выборы в США

Развитие событий с «пленками Деркача» красноречиво показывает, что Порошенко явно не ожидал удара такой силы, так как дело тут не в только в конкретных обвинениях против Байдена, которые будут выдвигаться в США, но и в прямых обвинениях в госизмене, которые будут предъявлены на Украине, если будет подтверждена аутентичность «пленок Деркача».

Если в день публикации его переговоров с Байденом Порошенко храбрился и рассказывал про то, что это «происки пророссийских маргиналов», то уже на следующий день начались рассказы про союз «пророссийских маргиналов», «пророссийских телеканалов», «администрации президента Зеленского» и олигарха Коломойского. То есть всех тех, кто прямо или косвенно поддержал эти обвинения или требования расследования этих обвинений, записывают в заговорщики против Порошенко, Байдена и американо-украинских отношений. Даже страшно представить, что произойдет, когда требования расследовать эти обвинения поддержит у себя в Твиттере Дональд Трамп. Что же делать тогда? Обвинить Трампа в сговоре с Коломойским (на которого в США заведено дело) и «пророссийскими маргиналами»? Или, отбросив страх, назвать Трампа агентом Кремля в надежде на то, что Порошенко не успеют посадить на Украине до выборов в США, а там вдруг победит Байден и вся эта история забудется как страшный сон.

Причины этих сложностей Порошенко связаны с тем, что его договоренности с Зеленским и возможности блокировать уголовные дела против себя на Украине, конечно, значительны, но перед возможностями Республиканской партии, которая контролирует Сенат США и Белый Дом, это детский лепет. Порошенко в свое время совершил роковую ошибку, поставив на Клинтон и открыто действуя против Трампа. Трамп этого не забыл и, конечно, не испытывает к шоколадному фюреру каких-либо симпатий. С точки зрения контроля Украины, и других марионеток хватает. Поэтому окружение Трампа, расставляя капканы для Байдена, все ближе подбирается к Порошенко, в том числе оказывая давление на Зеленского и его окружение. Этим и обусловлена перемена позиции Зеленского, который еще недавно организовывал совместные с Порошенко голосования по распродаже украинской Земли, а вчера «нанес удар в спину», чем очень расстроил Порошенко, который явно думал, что «союз» действует. Но что значат ситуативные союзы на Украине, где предательство – это норма жизни? Администрации Трампа нужен компромат на Байдена, а те, кто будут этому препятствовать, столкнутся с последствиями.

По счастливому совпадению, как раз на фоне раскручивания дела Порошенко-Байдена на Украине, в США идет расследование дела Коломойского, который имеет определенное влияние на Зеленского, и с которым связан «бывший офицер КГБ Деркач». Все это происходит на фоне назначения в Киев нового посла, который связан с РУМО и более чем лоялен Трампу. Соответственно, Трамп может ожидать, что посольство США в Киеве не будет блокировать попытки расследования дела "Бурисмы" и покрывать Порошенко (новый посол может провести чистку киевского посольства от демократов и людей, связанных с Соросом). Одновременно с этим давление на Коломойского и Зеленского (путем политического давления, уголовных дел, угроз и посулов) должно обеспечить хотя бы минимальное движение украинской судебной машины в сторону выдвижения обвинений в адрес Порошенко. При отсутствии помех со стороны посольства США и признании аутентичности «пленок Деркача», улики против Порошенко будут признаны подлинными. А значит, это автоматически сделает виновным Байдена, и тогда Республиканская партия будет показывать выводы украинского суда о виновности Порошенко, говоря о том, что Байден вел дела с коррумпированными украинскими политиками, которые покрывали его собственные коррупционные преступления. На то, чтобы оформить эти обвинения, у Трампа и Ко есть примерно 5 месяцев. Соответственно, время поджимает, поэтому давление на Коломойского и Зеленского, дабы они поспособствовали ускорению решения вопроса с Байденом, будет нарастать.

Поэтому будут новые пленки, новые публикации документов по Байдену и "Бурисме", новые заявления Шокина и, наверняка, какие-то иные улики, которые приберегают к разгару предвыборной кампании в США, когда стороны подойдут к национальным дебатам.

Порошенко, конечно, будет рассчитывать на то, что, оказавшись в одной лодке с Байденом, ему также будет помогать Демократическая партия, которой крайне важно, чтобы он не сел до выборов в США и обвинения против него не замазали Байдена и других функционеров из верхушки демократов. Можно ожидать, что против Трампа, Джулиани и других лиц, связанных с Трампом, будут выдвигаться обвинения в нарушении американского законодательства и попытках повлиять на исход выборов в США незаконными методами, как это уже было в случае с телефонными разговорами Трампа с Зеленским, где обсуждался вопрос уголовного дела против Порошенко.

Сейчас это будет делать сложнее, так как Трампу будет достаточно потребовать расследования по «пленкам Деркача», если на Украине будет официально установлена их аутентичность. Всегда можно будет сказать – вот видите, я говорил, что они занимались коррупцией, а «новые демократические власти Украины» сами установили их виновность. Теперь я требую допроса Байдена и расследования со стороны ФБР. Все это можно будет делать руками Джулиани, который является одним из тех, кто всерьез хочет уничтожить Байдена и посадить Порошенко, так как это будет означать победу Трампа и его 2-й срок, что сделает следующую пятилетку для Джулиани исключительно приятной (не исключая вхождения его в состав правительства или обновленной администрации).

Поэтому, пока на Украине будет вестись борьба за признание «пленок Деркача» подлинными, в США, уже на совсем другом уровне, будет идти борьба Республиканской и Демократической партий, где одним из ключевых вопросов будет вопрос – сядет Порошенко или нет. В этом есть определенная ирония, поскольку пришедший к власти благодаря США Порошенко может сесть в тюрьму именно благодаря особенностям внутренней американской политики. Вот что значит – поставить не на ту лошадь. Теперь только и остается надеяться, что «темные времена» закончатся в ноябре вместе с Трампом. Про ужасное будущее с Трампом на 2-м сроке Порошенко явно даже думать не хочет.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/v-mire/plyenki-derkacha-i-vybory-v-ssha/ – цинк