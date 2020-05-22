Около четверти американцев заявили, что не собираются принимать вакцину от коронавируса

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22.05.2020, 2:22, Новости дня

Около 25% американцев не собираются принимать вакцину от коронавируса, если ее изобретут. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 13-го по 19 мая агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

Заинтересованность в получении вакцины высказали менее двух третей респондентов, отмечает агентство. Опрошенные Reuters эксперты отметили, что такого количества недостаточно для выработки так называемого коллективного иммунитета – для этого нужно, чтобы привились как минимум 70% жителей страны.

При этом треть респондентов, которые сказали, что не собираются принимать вакцину, передумали бы, если бы Агентство США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтвердило ее безопасность. Как пишет Reuters, это может указывать на беспокойство граждан из-за спешки, с которой фармпроизводители пытаются выпустить вакцину.

Онлайн-опрос проводился на территории США среди 4428 взрослых респондентов с 13-го по 19 мая. Погрешность выборки не превышает 2%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 329 тыс. умерли, более 1,9 млн вылечились.

В США с начала эпидемии заболело более 1,56 млн человек, около 94 тыс. из них умерли, 294 тыс. вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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