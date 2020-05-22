 

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by на $5 млрд

22.05.2020, 2:22, Новости дня

Международный валютный фонд и Украина достигли предварительного соглашения о новой программе сотрудничества stand-by на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев. Об этом сообщил сайт МВФ со ссылкой на руководителя миссии Фонда в Украине Иванну Владкову-Голлар.

“Новая программа с запрашиваемым доступом в 3,6 млрд специальных средств заимствования (≈ $5 млрд) направлена на поддержание платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям [Украины] справиться с последствиями [пандемии] COVID-19, одновременно консолидируя достижения и будущий прогресс в проведении важных структурных реформ, направленных на уменьшение уязвимости экономики”, – заявила Гладкова-Голлар.

По ее словам, программа будет гарантировать, что “Украина будет готова вернуться к росту и возобновить реформы, когда кризис закончится”.

“Ожидается, что эта договоренность также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки”, – отметила глава миссии МВФ в Украине.

Предварительную договоренность должны утвердить руководители и совет исполнительных директоров МВФ.

Ожидается, что правление рассмотрит этот вопрос “в ближайшие недели”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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