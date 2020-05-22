Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского

22.05.2020, 2:16, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что планирует подать в суд на украинского президента Владимира Зеленского.

Во время своей пресс-конференции Зеленский назвал мэра «бандитом», а его действия на фоне коронавируса – популизмом, передает «Радио НВ».

Бондаренко потребовал «показал хоть один приговор суда», где его признали бы бандитом. Мэр заявил, что у него «дочь учится на юридическом факультете и десятки жителей Черкасс звонили с просьбой подать в суд на президента», передает РИА «Новости».

Бондаренко намерен «подать в суд о защите чести и достоинства, если у президента таковая имеется».

«И я думаю, что мы поговорим о том, кто бандит», – сказал мэр Черкасс.

Напомним, национальная полиция Украины возбудила дело из-за решения властей города Черкассы ослабить карантинные меры, введенные из-за коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева, политику ослабления карантина.