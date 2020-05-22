Мнение: Письмо: “Делал массаж ее маме”

22.05.2020, 1:55, Разное

Ну и парня еще, молодого.

erikzara

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Спасибо Вам за Ваш труд.

Надеюсь попасть на разбор, хотя история довольно обыденная.

Мне 21. После колледжа, поступил в университет, в феврале перевелся в другой. Парни уже в этом возрасте начинают строить карьеру, а я сижу на родительской шее. Живу один. Внешность нравится девушкам, но дрыщ.

(Если бы внешность его действительно нравилась девушкам, девушки роились бы вокруг него. Завышенная самооценка, из-за которой он констатирует, что дрыщ, но не делает с этим ничего)

Познакомился с девушкой А.19 (до этого год отношений с женщиной старше на 12 лет. Самые долгие, так как держались у нее на ревности ко мне, а у меня на том, что (ну это временно).

(Вылез из ЗВ, в общем. Женщина постарше плюсовала, наверняка, поэтому его строила)

Жил у нее. Работал продукты, квартплата на мне, но признаюсь в основном ленился. Сейчас живу один, в квартире мамы. Снова пересел)

Пару раз на парах с компанией просто смеялись. После предложил пройтись. С моей стороны было мало что интересного, я в основном слушал ее истории в форме жилетки про парня с которым она была год до меня (16).

Когда стали расходиться я ее поцеловал. Вечером она предложила встретиться,но я сослался на дела. На следующий день по телефону, сказала, что находится с подругой у общего знакомого дома, и чувствует себя третьей лишней. Сказал,что через час приеду. Встретились посидели в кафе. Основная тема у нас была,про бывших. Снова жилетка. (Она много о нем говорила, первые пару недель точно). Сразу понял,что еще имелись чувства к нему. Я отделался мыслями, что она – временное явление. Хотя сейчас думаю,что это мой стандартный ЗВ.

(Все почти в этом мире временное, но какая разница? Свою ОЗ вы строите, свой опыт, свою фигуру, и от каждого вашего эпизода жизненного это все зависит, каждый день)

Я с умным видом всегда говорил,что ему просто 16, а она красивая девушка с нормальными потребностями. Еще через день у нее я готовил ей и мы занялись сексом(не было родителей, два иждивенца празднуют).

(У него корона равенства, он считает, что иждивенцы они, мы, хотя он – мужик и старше ее)

Я уехал от нее. Потом состоялся диалог по типу

А – кто я для тебя?

Я – не знаю, у нас хорошая динамика, мы нравимся друг другу зачем торопиться?

А – ясно, я спать

Я – а кем ты хочешь быть?

А – не прикидывайся дураком

Я – я задал вопрос, кем ты хочешь быть для меня?

А – твоей девушкой, доволен?

Я – я тоже этого хочу

(Она его строит, он включает Училку. На такие вопросы надо отвечать что-то про свою симпатию или влюбленность, а не лекцию читать)

Стал часто бывать у нее. По сценарию. Приходил, готовил ей. Секс. Сон. Мой уход.

Потом то у меня,то у нее. Тот же сценарий. Смотрели вместе фильмы, говорил в основном я. Если молчал,то она была в телефоне.

Спустя месяц познакомился с ее родителямиу них на даче.А говорила,что я им понравился. Через неделю поехали на дачу с А, ее мамой и младшей сестрой.

Пробыли три дня. А была на машине. Несколько раз были недомолвки. 1 раз мама начала мне плохо отзываться про компанию А, в той деревне,где дача (А сначала тоже про них так говорила,что они только пьют и слушаются между собой).

2 раз я на диване делал А массаж спины, сказал,что имею диплом по массажу. Ее Мама тут же согнала А. Сейчас представляю как А было неприятно, когда я делал ее маме массаж спины, даже сквозь одежду.

(Почему ей было неприятно? Он думает, что все женщины его ревнуют, видите?)

3 раз. Мы с А хотели уехать, так как за два дня слишком тяжело было по обстановке. На пол пути к городу А звонит Ее мама и приказывает приехать, так как хочет поговорить со мной. Приехали. Мама начала говорить про А много чего (А лицемерка. А шлюха. А постоянно врет и т.п.). Я был в шоке так как видимся мы только 2 раз. А с А мы только 2 месяца. А выбежала со слезами из дома и уехала. Наш разговор продолжился в том же духе. Вышел с дачи. Позвонил А попросил забрать меня. А сказала,что так постоянно и что Мать у нее все забирает и ненавидит ее. Молча доехали до меня. На след день А позвонила Мама(на гр связи). Начала говорить про меня гадости. Сказал А,что больше не хочу быть у нее.

В течение того месяца я пару раз сидел на сайтах знакомств, но ни с кем не общался. Это было во время разговоров по тел с А и я ей говорил это, так как мне хотелось позлить ее, но она только недовольно мм. Ждал эмоций. После разговоров о бывших темы иссякли.

(Любит, чтобы его ревновали)

Спустя неделю А уезжает на дачу с Мамой.

Однажды позвонила и сказала,что не может попасть в дом т.к. не так закрыли изнутри замок. А она второй день поздно возвращалась под шафе и ее провожал друг.Будет спать в машине. На след день приехала в город, потом ко мне. Снова начались разговоры о бывшем, как они вместе проводили время. Я сказал,что могу постелить им если так удобно. Молчание. Прежде,чем лечь спать с то пошла в туалет.

Ночью я полез к ней в телефон. Спала в машине с бывшим и он ее провожал. Она отправляла ему селфи, пока была у меня. Писала,что покушала. И пожелала спокойной ночи, со словами *надеюсь мой не будет читать переписки*. Это было в 3 ночи. Красная пелена. Как же так, у сокровища дома присылать фото. Разбудил, сказал чтобы собирала вещи и шла на***.

Молча оделась. Спросила *ты серьёзно? Ты думаешь мы спали?* снова послал. Уехала. Спустя час написала,что нужно было выслушать,что я *вспыльчивый и зря ревную к малолеткам*. Посылал ее в течении часа. Со словами *ты вещь ты падаль*. В конце она написала длинное письмо про моих милых и сайты знакомств. И что-то еще со смайлами.

На след день звонит брат того пацана и говорит, что А с ним.

Сейчас не знаю что делать. Так как неделю только это и в голове.

Хочется извиниться за грубости в ее адрес. Но мне кажется, что будет слив и что лучше с девочками повременить и начать заниматься, учиться и найти подработку.

(Лучше повременить и найти подработку. И уж конечно не извиняться перед А. В следующий раз держать свое решето закрытым и не истерить. Учитесь удерживать свое решето, иначе будете то сливаться, то косячить, то сливаться еще больше)

Еще раз спасибо за возможность написать. Не уверен,что попаду на разбор,но надеюсь на это.