Авианосец «Теодор Рузвельт» впервые вышел в море после вспышки коронавируса на борту

22.05.2020, 1:54, Новости дня

Американский авианосец «Теодор Рузвельт» впервые за почти два месяца снова вышел в море после вспышки коронавируса на борту: число заболевших моряков превысило 1100.

Как сообщают в ВМС, в четверг корабль вошел в Филиппинское море «для проведения квалификационных полетов 11-го крыла палубной авиации».

27 марта корабль прибыл к берегам Гуама после обнаружения вспышки коронавируса. В последующие недели почти все 5 000 членов экипажа прошли тестирование на коронавирус.

Один из моряков с авианосца умер 13 апреля от связанных с вирусом осложнений, еще 9 были госпитализированы. По словам ВМС, у большинства из 1140 заразившихся моряков заболевание протекало в бессимптомной форме.

Более 1500 членов экипажа осталось на военно-морской базе на Гуаме, в том числе 700 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщил в четверг «Голосу Америки» представитель ВМС. По его словам, 14 из них выздоровели, но затем их анализы вновь дали положительный результат.

Как сообщается в пресс-релизе ВМС, на борту авианосца находится достаточно моряков для выполнения текущей миссии.

«Для квалификационных полетов требуется меньше персонала, чем для других миссий, а уменьшение экипажа позволяет более эффективно соблюдать социальное дистанцирование», – пояснил командир корабля капитан Карлос Сардиелло.

В настоящий момент ведется расследование реакции на вспышку коронавируса на корабле. В центре расследования – судьба Бретта Крозье, который командовал авианосцем во время начала вспышки и был отстранен от должности после того, как направил руководству письмо с призывом активизировать меры.

Бывший и.о. Министра ВМС Томас Модли, отправивший Крозье в отставку, ушел с поста после публикации аудиозаписи, в которой он назвал капитана «слишком наивным или глупым для руководящей должности».

По всему миру сейчас развернуты семь авианосцев ВМС США, в том числе авианосец «Рональд Рейган», покинувший японский порт в среду и также направившийся в Филиппинское море.