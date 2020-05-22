 

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн досрочно вышел из тюрьмы

22.05.2020, 1:54, Новости дня

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг был освобожден из тюрьмы: ему разрешили отбыть остаток срока в домашнем режиме в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса среди заключенных.

53-летний Коэн сотрудничал с федеральными властями в рамках расследования в отношении Трампа и два года назад признал свою вину по двум отдельным уголовным делам, связанным с Трампом. Его приговорили к трем годам лишения свободы в тюрьме в Отисвилле, штат Нью-Йорк. Коэн должен был выйти на свободу в ноябре 2021 года.

В своих показаниях Коэн называл президента «расистом», «мошенником» и «обманщиком». Как сообщается, в заключении адвокат начал работать над книгой о своей многолетней работе на Трампа.

Коэн признал вину в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний и выплате денег за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Трампом. Сам президент их заявления опровергал.

Коэн также сознался в даче ложных показаний Конгрессу о сделке с недвижимостью в Москве, которой Трамп занимался во время предвыборной кампании.

Коэн, лишенный адвокатской лицензии, настаивал, что выплаты за молчание были осуществлены по распоряжению Трампа, а ложные показания он дал с целью защитить президента.

Ранее в мае из тюрьмы досрочно освободили бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который был приговорен к семи годам лишения свободы за банковские и налоговые махинации. В американских тюрьмах от коронавируса скончались уже 50 заключенных.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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