 

Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в столице

22.05.2020, 1:50, Новости дня

По данным столичного оперативного штаба, в Москве в течение суток скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1867. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщалось, накануне число скончавшихся пациентов с коронавирусом составило 68, общее число умерших на тот момент составляло 1794, напоминает РИА Новости.

Всего к настоящему времени в Москве выявлено более 155 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 40 682 пациента, сообщает "Интерфакс".



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