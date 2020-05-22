Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в столице
22.05.2020, 1:50, Новости дня
По данным столичного оперативного штаба, в Москве в течение суток скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1867. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщалось, накануне число скончавшихся пациентов с коронавирусом составило 68, общее число умерших на тот момент составляло 1794, напоминает РИА Новости.
Всего к настоящему времени в Москве выявлено более 155 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 40 682 пациента, сообщает "Интерфакс".
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