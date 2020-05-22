 

СК завел дело на девушку, опубликовавшую портрет Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

22.05.2020, 1:35, Разное

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) против девушки, разместившей фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк — онлайн». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, девушка опубликовала фотографию Гитлера, назвав его героем Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Ранее уголовные дела о реабилитации нацизма завели на четырех жителей России, которые опубликовали на сайте портреты Гитлера и нациста Генриха Гиммлера. У фигурантов дела провели обыски, и допросили их. По утверждениям СК, к реабилитации нацизма причастны также граждане Украины и Эстонии.

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Источник: Новая газета



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