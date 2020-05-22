Николь Кидман страдает из-за перелома ноги

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22.05.2020, 1:30, Разное

Зарубежные таблоиды пишут о несчастье, которое произошло с Николь Кидман. Голливудская актриса сломала ногу. Ее муж Кит Урбан говорит, что это случилось пять недель назад во время пробежки. Возле дома была выбоина, Николь ее не заметила и получила травму лодыжки.

Что касается самочувствия Кидман, то в настоящий момент с ней все хорошо, однако очевидно, она пока не может вести полноценную жизнь – свободно двигаться и без дискомфорта заниматься домашними делами. Хорошо, что это произошло во время режима самоизоляции, когда актриса сидит без работы.

Кстати, карантин Николь и Кит проводят в Нэшвилле, штате Теннесси. Супруги с нетерпением ждут, когда авиасообщение между странами вновь возобновят. После того, как закончится режим самоизоляции, Кидман вместе с супругом планирует навестить родственников в Австралии, пишет Пятый канал.

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Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 18 Май 2020 в 12:10 PDT

Напомним, Николь познакомилась с Китом в 2005-м. Через год возлюбленные сыграли свадьбу в Сиднее. У супругов есть общая дочь Сандэй Роуз, которой через несколько месяцев исполнится 12 лет. Кидман также была связана отношениями с Томом Крузом. Актеры прожили вместе больше десяти лет и усыновили двух детей.



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