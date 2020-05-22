 

Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов

22.05.2020, 1:30, Новости дня

На рабочем уровне достигнуто соглашение с Киевом о новом механизме кредитования стенд-бай на 5 млрд долларов на 1,5 года, сообщила глава миссии МВФ Иванна Владкова-Холлар.

Средства планируется направить на борьбу с пандемией коронавируса. передает ТАСС.

Новый резервный кредит «нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям», передает РИА «Новости».

Договоренности должны быть утверждены исполнительным советом МВФ.



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