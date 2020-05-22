Мнение: Подчиненные Путина

22.05.2020, 1:18, Разное

А вообще было бы интересно прикинуть, чисто в плане мысленного эксперимента: а что, собственно, может помешать в России фальсифицировать статистику смертей, к примеру, от того же коронавируса? Ну просто, чисто теоретически порассуждать: а какие, собственно, у нас есть в государстве и обществе механизмы, которые бы препятствовали фальсификациям – особенно если бы вдруг, предположим, на такие фальсификации был бы «заказ» со стороны верховной власти?

И есть ли такие механизмы?

Просто представим себе вот такую «невозможную дичь»: допустим, из Кремля, то есть непосредственно от Путина, вниз по всем регионам уходит указание – цифру «ковидной смертности» всячески занижать. Какой для этого может быть резон? Да любой; может быть, таким образом Путин «не хочет людей волновать». Или хочет «утереть нос Америке». Мы ведь гипотетически рассуждаем – нам резон не важен. Нам важно другое – понять, возможно ли само наличие такого указания как-то «разоблачить». И если да – то как.

Тут без сравнительного анализа не обойтись – поэтому для сравнения возьмем, к примеру, США: как бы там происходило разоблачение? Допустим, президент Трамп тоже вдруг решил бы занижать цифры смертности (с ним даже понятнее, зачем бы ему такое – чтобы переизбраться). Значит, он бы тоже разослал подобные указания по всем штатам… Тут, впрочем, сразу стоп: Трамп ведь – республиканец, а в Америке чуть не в половине штатов губернаторы из соперничающей партии – из демократов. Стали бы губеры-демократы исполнять такие – заведомо незаконные – указания президента-республиканца? Очевидно, нет…

Стало быть, вот и первый «предохранитель», встроенный в американскую политсистему. Вернемся к России – сразу видим, что у нас такого предохранителя нет. У нас подавляющее число глав регионов – из той же «президентской» «Единой России», то есть подчинены президенту в том числе и по «партийной линии». Ну и есть несколько губеров-«отщепенцев», которые входят в клоунские «другие партии», типа какой-нибудь «Справедливой России» – но все в России (и они сами) понимают, что это чистая формальность… Так что нет, в РФ этот предохранитель не работает.

Идем дальше. Значит, Кремль спускает указание губернаторам, те – дальше вниз, начальникам моргов и загсов. Что будет делать начальник морга, получив сверху «неформальное» указание занизить цифру умерших «по ковиду»? Ну как что – выполнять, конечно. А что ему делать – вставать в позу? Так это будет просто расценено как «нарушение дисциплины».

Опять же – возьмем для сравнения Америку. Допустим, там Трамп «спустил» указание губернатору-республиканцу, тот взял под козырек – стал того же требовать от местных статистических служб. Во-первых, далеко не все морги и загсы в штате ему подчиняются – ведь в Штатах (да и в других странах Запада) нет такой четкой «вертикали». Поэтому что-то требовать УЖЕ затруднительно. Но главное – незаконные действия по сокрытию реальной смертности могут быть чреваты для исполнителей, так как их есть кому разоблачить, и, более того – есть те, кому ВЫГОДНЫ любые такого рода разоблачения.

Это, во-первых, пресса: есть издания, радиостанции и телеканалы, которые, к примеру, ненавидят действующего президента и считают своим долгом всячески его дискредитировать. Помимо этого, в каждом штате также есть СМИ, которые хотели бы «свалить» губернатора. Для них скандал с незаконными сокрытиями смертей по приказу исполнительной власти – просто подарок, и уж они постараются его раздуть.

Ну и во-вторых (и это, возможно, еще важнее прессы) – есть в каждом штате политические противники действующей власти; люди, которые вполне официально борются с ней и хотели бы занять ее место. Для них любой фейл, любая промашка губера или Трампа – повод для скандала или даже для импичмента. Они вцепятся в любое признание – и, возможно, им даже «копать» не придется: тот или иной начальник загса или морга САМ прибежит в оппозиционную газету или в офис Демпартии, чтобы рассказать, к каким жутким незаконным вещам его склоняют «эти проклятые единороссы»… то есть тьфу – республиканцы, конечно. И чтобы «исполнить свой гражданский долг», и, конечно, в надежде на щедрое поощрение со стороны политических противников власти.

А что у нас? А у нас, как нетрудно убедиться, и эти «предохранители» тоже блистательно отсутствуют. На сегодня НИГДЕ в России нет ни оппозиционной прессы, ни реальных политических противников действующей власти. Они просто отсутствуют как класс. Всё – полностью зачищено, до блеска. То есть, по факту: если даже вы – честный начальник морга (или, к примеру, честный журналист-расследователь из какого-нибудь Челябинска или Урюпинска), и у вас в руках документы с какой-нибудь «реальной смертностью от ковида» – вам буквально некуда пойти с этими своими разоблачениями.

А куда? В местную газету? Так там главред – подчиненный губернатора, то есть – младшее звено в Вертикали, то есть – подчиненный Путина. В другую газету? А другой газеты, извините, нет. На радио, на городской телеканал? Их тоже возглавляют подчиненные Путина. И других нет – те, что были, извели еще в нулевые.

Куда еще – к прокурору? Увы, прокурор – подчиненный Путина. К начальнику милиции? То же самое. Может, в эту… оппозиционную партию, какую-нибудь КПРФ? Бесполезно, ее председатель – тоже подчиненный Путина. Что же делать – в Би-Би-Си позвонить по межгороду? Ну это только, если хочешь, чтобы тебя «приняли» как шпиона, норовящего разгласить «государственную тайну».

Почему я называю всех перечисленных уважаемых людей «подчиненными Путина»? А тут простейший критерий: «подчиненными» мы называем всех тех, кого начальник может уволить. Скажем, Собянин может уволить директора московской школы? Может. А начальника московского ГУВД? Не может. Поэтому директора считаем его подчиненным, а главмента – нет. Все просто.

По этому критерию в стране все госслужащие – подчиненные Путина. Собственно, все его «Прямые линии» только на этом и строятся последние 20 лет. «Здравствуйте, мы звоним из Урюпинска, нам начальник ЖЭКа отключил горячую воду, помогите! – Как так?! Это безобразие, я немедленно разберусь!» И президент разбирается. Почему во Франции или в США президенты никогда не проводят таких «прямых линий»? Одна из основных причин – потому что в аналогичных случаях они были бы бессильны: начальники разных муниципальных и прочих служб им не подчинены, они не могут их уволить. А в России – можно!

Поэтому в России, если ты вздумал «разоблачать» плутни, инспирированные Первым Лицом, тебе идти некуда. Куда ни пойдешь – всюду нарвешься на его же подчиненных.

Можно, конечно, сказать, что «можно же пойти к Навальному!» Ну да. Но тут еще одна мина, отличающая нас от Запада: Навальный – это ведь именно Несистемная оппозиция. То есть Навальному просто никто ничего не даст.

«Здравствуйте! Я представитель Навального, хотел бы изучить ваши первичные документы по смертности в этом месяце, чтобы произвести проверку… – Ты кто, малыш? – Я – Иван Помидоров, учащийся! – А иди-ка ты, Ваня, на….!»

И всё. Вот и всё «расследование». Это и есть различие между оппозицией системной и подвальной. В тех же Штатах – к примеру, губернатор «красный» (республиканец), а конгрессмен от штата – «синий» («демократ»). Придет такой конгрессмен в морг, потребует документы – как откажешь? Себе дороже. А в России все, которые «системные» – все подчиненные Путина. В ГосДуме, скажем, из 450 депутатов, нет НИ ОДНОГО (!) оппозиционера. Вообще. Да, впрочем, даже когда были (до 2016 года) – их все равно из таких вот присутственных мест пинками вышвыривали.

Все ведь не впервой. Только раньше точно так же «кидали» с цифрами не по смертности от загсов, а, скажем, с протоколами и бюллетенями для голосования после голосований. «Здравствуйте! Вот тут у вас в протоколе записано, что за «Яблоко» проголосовало ноль человек, а тут со мной трое избирателей, которые за «Яблоко» голосовали… – Ну и что вы хотите? – Мы бы хотели официально пересчитать все бюллетени, так как тут явно какая-то ошибка, а возможно, фальсификация. – Это невозможно. – Почему?! – А мы все бюллетени вчера сожгли на заднем дворе избиркома. Согласно описи». Таких историй по стране – сотни. Все привыкли.

Вот и получаем таким образом, что НИКАКИХ способов подтвердить, что смертность в стране считается честно, в России не существует. По простой, но железобетонной причине: в стране просто нет никаких независимых инстанций. И независимых институтов. Да даже если взять каких-нибудь карманных олигархов, типа Дерипаски, Вексельберга или, прости господи, Усманова – про них тоже понятно одно: это тоже подчиненные Путина, чьи у них деньги – никто не знает, и есть ли хоть у кого-то из них хотя бы миллион долларов в ЛИЧНОЙ собственности – большой вопрос. То есть, даже если Дерипаска на весь мир подтвердит – «Я знаю! Смертность в России считают честно!» – его слово также не будет стоить ломаного гроша.

Да, это и есть цена абсолютной управляемости, достигнутой в России Путиным на 20-м году неустанного правления. С одной стороны – все под угрозой и никто не самодостаточен, с другой – можно писать что угодно, но ничего невозможно доказать. Сколько трупов в РФ от ковида? Может, три тысячи, а может – 30 тысяч. А может статься, что и вообще нет.

Кругом – одни только подчиненные Путина, и у всех – конфликт интересов. С одной стороны, все должны выполнять требования начальства, с другой – говорить правду и работать честно. При этом за несоблюдение второго их никто не накажет, а за нарушение указаний – могут уволить, а могут и голову снять. Понятно, на что в итоге вся вертикаль ориентируется.

Это обидно, в конце концов. Может быть, Россия действительно феномен и лучше всех борется с ковидом (являя тем самым светлый пример для всего человечества) – но мы никого и никак не сможем в этом убедить. Нам просто скажут – «да вы все врете!» И – нам нечем крыть. Подтвердить нашу правоту некому – в стране истреблена любая независимая сила.

Да мы и сами себе не верим. Все ведь, как говорится, всё про всех понимают.