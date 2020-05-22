 

Реальное количество жертв эпидемии коронавируса в Италии может достигать 50 тыс. – институт

22.05.2020, 1:06, Новости дня

Национальный институт социального обеспечения Италии считает, что в официальной статистике смертности от коронавируса могут быть не учтены около 19 тыс. летальных исходов, пишет La Repubblica.

В частности, институт указывает, что с 1 марта по 30 апреля, то есть на пике эпидемии, количество смертей в Италии на 46,9 тыс. превысило прогнозный уровень (ожидаемый уровень смертности – 109,5 тыс.; фактический – 156,4 тыс.). За этот период от коронавируса в стране скончалось, согласно официальной статистике, 27,9 тыс. человек. 

Институт отмечает, что причины увеличения смертности на 18,9 тыс. неизвестны. Однако 18,4 тыс. из них приходится на северные регионы страны, наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса.

По мнению института, тот факт, что в последние годы уровень смертности был стабильным, позволяет предположить, что большинство из 19 тыс. избыточных смертей вызваны продолжающейся эпидемией. 

В учреждении отмечают, что это могут быть не только люди, умершие непосредственно от коронавируса вне больниц, но и пациенты, которые не получили необходимой медицинской помощи из-за перегруженности системы здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 329 тыс. умерли, более 1,9 млн вылечились.

По данным министерства здравоохранения Италии, к 21 мая в стране подтверждено 228 006 случаев заражения, 32 486 человек умерли, 134 560 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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