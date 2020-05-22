 

Зеленский подписал “антиколомойский” закон, на Донбассе погиб известный комбат. Главное за день

22.05.2020, 1:06, Новости дня

Закон о банках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам. В частности, документ исключает возможность возвращения “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому.

Украина и международные суды

Глава государства уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в делах против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными трибуналами по морскому праву.

Новый глава Госэкоинспекции

Кабинет Министров Украины назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции. Его предшественником на должности был Егор Фирсов, который требует предоставить ему возможность отчитаться в парламенте о проделанной работе.

Гибель полковника

Командир батальона полиции “Луганск-1”, полковник Сергей Губанов (позывной Седой) погиб в результате подрыва на мине в зоне проведения операции Объединенных сил. Трое бойцов батальона, которые были с ним, получили осколочные ранения.

Залог Кожары

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер”, бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после уплаты 2,1 млн грн залога.

COVID-19

Число больных коронавирусной инфекцией достигло в мире 5 млн. В тройке стран с самой высокой заболеваемостью COVID-19 – США, Россия и Бразилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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