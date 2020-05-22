Личное: Когда зоозащитники — лицемеры

22.05.2020, 1:01, Разное

Все вы знаете, как я отношусь к братьям Запашным: очень плохо. Для меня они — живодёры, садисты и, уж простите, дебилы.

Больше скажу: я обрадуюсь, если один из тигров взбунтуется и сдерёт скальпы с этих бездушных придурков. А лучше загрызёт. Насмерть.



Фото: WorldPodium

Если я однажды прочитаю такую новость под утренний кофе, то улыбнусь, разверну по радостному поводу шоколадный трюфель и напишу весёлый утренний пост под заголовком «Зачем умерли братья Запашные?»

Я достаточно внятно охарактеризовала своё отношение к Запашным? Ещё раз: я их презираю и от всей души желаю им зла.

А теперь поговорим о том, в чём прав Эдгар Запашный.

Братья снялись в рекламе мороженого, после чего на них напали любители интернет-срачей. Напали энергично, остервенело, всем курятником.

Запашный прокомментировал это так:

Вы сейчас занимаетесь раскачкой ситуации про эту рекламу мороженого. Хуже дурака, как говорил мой отец, есть только дурак с инициативой. Я никогда не оскорблял зоозащитников, во всех интервью подчеркивая, что зоозащитник и зоошизоид – это разные люди.

И вот в том, что зоозащитник и зоошизоид — это разные люди, Запашный совершенно прав.

Чтобы быть зоозащитником, необходимо иметь ум. Именно ум позволяет правильно искать и осмысливать информацию, а после грамотно её использовать в дискуссиях с оппонентами.

Чтобы быть зоошизоидом, достаточно иметь время и энергию на срач. Больше ничего не нужно.

Зоошизоиды не занимаются поиском информации и уж, тем более, её не осмысливают. Зоошизоиды — это, в лучшем случае, дебилы с пламенными сердцами. Увидели печальную картинку — воспламенились сердцами и побежали в Интернет развеять собственную скуку срачем. Не зная. Не понимая. Не ведая.

Умная деятельность зоозащитников меняет жизнь животных в лучшую сторону. Дебильная активность зоощизоидов дискредитирует движение по защите животных.

Я отношу себя к зоозащитникам, а потому регулярно пишу посты о том, почему не надо ходить на цирковые представления с участием животных, а ходить вместо них в Цирк дю Солей. Не надо ходить в дельфинарии и океанариумы, спонсируя бизнес, наживающийся на мучениях высокоинтеллектуальных и социальных животных. Дельфины и касатки должны жить семьями в океане (да, в природе они живут именно семьями), а не плавать, сходя с ума, кругами в ржавых бассейнах и каждый день выпрыгивать из воды за кольцом на потеху идиотам.

То, что делаю я, называется зоозащита.

Призывы убрать Запашных из рекламы мороженого — это не зоозащита, а зоошиза в чистом виде.



Фото: Соцсети

Почему я называю такие комментарии зоошизой?

Да хотя бы потому что их цель — не помочь тиграм, а нагадить Запашным, убрав живодёров из рекламы мороженого. Однако такие комментарии тиграм не помогут. Тигры как жили в клетках и прыгали с тумбы на тумбу, так и продолжат сидеть под замком и прыгать. Это раз.

Два: давайте я вам покажу две фотографии. Корова в коровнике и тигр в клетке.



Фото: Соцсети

А в чём, собственно, разница? В том, что тигр красивенький, а корова — нет? Или вы думаете, что корова с цепью на шее страдает в неволе меньше, чем тигр? Вряд ли.

Мороженое — это молочный продукт. Коровы на фермах живут ничем не лучше тигров в цирках. И те, и другие — в неволе, на цепи, с разрывом необходимых им социальных связей.

«Задумайтесь над тем, что ваши покупатели любят животных», — пишет одна зооидиотка производителю мороженого, в рекламе которого снялись Запашные.

То есть прямой продукт мучения коров — мороженое — эта дура покупает и с удовольствием трескает в свою жирную харю. Однако животных, как она сама заявляет, любит.

А корова — разве не животное?

Зоошизоидам, в принципе, срать на животных. В своих интернет-войнах они защищают животных избирательно. По поводу страданий одних зоошизоиды высказываются громко. От страданий других отводят глаза: вкусно же!

Коровы обладают сильнейшим материнским инстинктом. Видели в Сети видео, когда у коровы забирают телёнка? Она бежит за грузовиком с отъезжающим телёнком в кузове, плачет, сходит с ума, наматывая круги в состоянии отчаяния.

Чтобы вы трескали своё мороженое, телят отлучают от матерей очень рано и выкармливают из бутылок. Молочко-то должно идти на производство сладкой дряни, которая доставляет вам удовольствие, не являясь при этом жизненно необходимым продуктом питания для человека.

Больше скажу: мороженое — продукт крайне вредный. Это холестерин и сахар с нулевой питательной ценностью.

То мороженое, которое вы жрёте, — это не остатки молока в вымени коровы, гуляющей по альпийским лугам со своим сытым, выкормленным естественным путём телёнком. Это — вот:



Фото: Соцсети

Телята, отлучённые от матерей, сидящие в изоляции и выкормленные, в лучшем случае, из чистых бутылок. Тигрята в клетке. Коровы на цепи. Тигры на цепи.

Чем отличаются страдания одних от страданий других?



Фото: Соцсети

Предположу, что исключительно степенью человеческого лицемерия. Защищать одних можно, особо ни в чём себе не отказывая. Защищать других — не так удобно.

Согласны? Почему?