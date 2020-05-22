 

Мнение: Фокус на короне. 13-е задание 13-го теста

22.05.2020, 0:42, Разное

Помните 13-й тест, про фокус и локус рыбаков, на материале русской поэзии?

У нас осталось неразобранным последнее задание, 13-е.

13.13.

Теперь, когда прошло время, давайте его разберем.

Задание:

Герой провоцирует женщину на язвительную пикировку, задевает ее, чтобы компенсировать шарами. Основной мотив – его ревность к Блоку. Где в момент ревности его фокус?

На себе (0)
На Блоке (0)
На ней (5)
На ее короне (10)

Предлагаю вам сначала самим это разобрать.

Что тут за ситуация? Какой у героини ведущий баг? Почему?

Как его обходит лирический герой?

Предпоследнее письмо было от подобной девушки, только во много раз хуже.

Вот в стихотворении описана рокировка короткая, как с такой девушки снимается сначала БП, потом ЗВ, потом корона.

Я потом подробно это опишу. А вы пока сами попробуйте.

Источник: Эволюция



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