Мнение: Фокус на короне. 13-е задание 13-го теста
22.05.2020, 0:42, Разное
Помните 13-й тест, про фокус и локус рыбаков, на материале русской поэзии?
У нас осталось неразобранным последнее задание, 13-е.
13.13.
Теперь, когда прошло время, давайте его разберем.
Задание:
Герой провоцирует женщину на язвительную пикировку, задевает ее, чтобы компенсировать шарами. Основной мотив – его ревность к Блоку. Где в момент ревности его фокус?
На себе (0)
На Блоке (0)
На ней (5)
На ее короне (10)
Предлагаю вам сначала самим это разобрать.
Что тут за ситуация? Какой у героини ведущий баг? Почему?
Как его обходит лирический герой?
Предпоследнее письмо было от подобной девушки, только во много раз хуже.
Вот в стихотворении описана рокировка короткая, как с такой девушки снимается сначала БП, потом ЗВ, потом корона.
Я потом подробно это опишу. А вы пока сами попробуйте.
Источник: Эволюция
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