Большинство людей не умеет носить медицинские респираторы — выводы ученых из Сингапура

22.05.2020, 0:40, Разное

Ученые опубликовали письмо в журнале Американской медицинской ассоциации (Journal of the American Medical Association), в котором поделились результатами исследования, проведенном в 2015 году после сильнейшего смога в Сингапуре. Дым от лесных пожаров в Индонезии создал серьезную угрозу для жизни граждан, в аптеках была острая нехватка защитных масок. Год спустя в целях предупреждения новой катастрофы власти Сингапура раздали всем гражданам респираторы №95. Поскольку эти защитные средства предназначены исключительно для медиков, ученые заинтересовались, насколько они пригодны для широкого применения.

В исследовании поучаствовали 714 мужчин и женщин, которым выдали респираторы N95 с подробными иллюстрированными инструкциями, и попросили надеть их. Только 90 человек смогли надеть маску правильно. Остальные допускали ошибки, которые так или иначе снижают защитные свойства респиратора: 61% оставили видимый зазор между маской и кожей, и около 60% не затянули зажим для носа.

Во время пандемии COVID-19 респиратор N95 стал очень популярным средством индивидуальной защиты во многих странах мира, его предлагают аптеки и онлайн-магазины. Ученые из Сингапура отмечают, что эти средства защиты предназначены только для медиков, и большинство людей не обладает специальными знаниями о том, как правильно ими пользоваться. Они также призвали власти и производителей респираторов не ограничиваться инструкциями, а выпускать подробные видеоматериалы.

Ранее в интервью MedPortal доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU Анча Баранова также предупредила о том, что медицинские респираторы не подходят для людей, не имеющих специальных знаний и навыков. Поэтому есть риск носить маску неправильно и даже не догадываться об этом. Эксперт порекомендовала людям, далеким от медицины, использовать маску-экран, которая плотно облегает лицо.