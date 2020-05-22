 

Кадлоу: торговое соглашение между США и Китаем сохраняется в полном объеме

22.05.2020, 0:35, Новости дня

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в четверг, что первая часть американо-китайского торгового соглашения сохраняется «без изменений», несмотря на то, что закупки Китаем товаров из США идут с отставанием из-за пандемии коронавируса.

Пересмотра этого документа не будет, отметил Кадлоу.

Он также сказал в интервью в интервью для вебсайта The Washington Post, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин «сообщили президенту, что соглашение действует без каких-либо нарушений и что Китай намерен полностью его соблюдать».



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