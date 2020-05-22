Выход США из Договора по открытому небу: первая реакция

22.05.2020, 0:35, Новости дня

Администрация Дональда Трампа в четверг уведомила иностранных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Страны, подписавшие договор, разрешают друг другу свободные полеты невооруженных наблюдательных самолетов в своем воздушном пространстве.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию и в США, и в Организации Объединенных Наций. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал действия администрации Трампа на пресс-брифинге в четверг.

«Мы вновь заявляем о нашей озабоченности в связи с ослаблением режима контроля над вооружениями между США и Россией… Этот режим… обеспечивает безопасность всего международного сообщества», – заявил Дюжаррик, добавив, что выход из подобных соглашений грозит «дестабилизирующими действиями» и новой «опасной гонкой вооружений».

Республиканец Майкл Маккол, являющийся сопредседателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей, поддержал решение президента, заявив, что Договор по открытому небу должен был стать инструментом для поддержания мира, однако «президент Путин использовал его в качестве военного инструмента».

«Россия годами явно нарушала договор, отказывая США и нашим союзникам в полетах над Калининградом и грузино-российской границей. Еще более тревожно то, что очевидно, что Россия использует эти рейсы не по назначению для сбора разведывательной информации о критически важной военной и гражданской инфраструктуре США…, угрожая нашей национальной безопасности».

Маккол поддержал решение президента выйти из договора и пообещал работать вместе с коллегами в Конгрессе и с союзниками и партнерами США в Европе «для обеспечения нашей коллективной безопасности от российской агрессии».

Демократ Элиот Энгел, также являющийся сопредседателем Комитета по иностранным делам в Палате представителей, осудил действия администрации, назвав сегодняшнее решение Белого дома «безрассудным планом президента по выводу Соединенных Штатов из еще одного соглашения о контроле над вооружениями», который прямо вредит американской и европейской безопасности.

«Наблюдательные полеты, проводимые в соответствии с Договором.., помогают привлечь Россию к ответственности и помогают нашим украинским друзьям отразить агрессию России в их границах… Президент вновь отступил от наших обязательств перед союзниками и партнерами и подорвал американскую безопасность, почти ничего для нее не сделав», – говорится в заявлении Энгела.

Законодатели-демократы, сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта, представили в четверг законопроект о предотвращении действий, подрывающих национальную безопасность без одобрения Конгресса. Законопроект, в случае принятия, предотвратит ситуации, в которых президент выходит из международных договоров без одобрения Конгресса.

Марки и Панетта осудили сегодняшние действия Трампа, обвинив президента в нарушении Закона о государственной обороне, который требует от Министерства обороны США предупредить других участников договора о выходе страны из соглашения как минимум за 120 дней до момента выхода.

«Безрассудный выход президента Трампа из Договора по открытому небу окажет длительное влияние на нашу способность следить за российской военной деятельностью, которая может угрожать интересам Соединенных Штатов и наших союзников… В этот момент, когда нам отчаянно необходимо глобальное лидерство США для борьбы с мировой пандемией, президент Трамп не должен идти на попятный в отношении договоров, которые способствуют нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников», – говорится в совместном заявлении законодателей.