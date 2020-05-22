Трамп закрывает небо. Очередной договор с США может превратиться в пустышку

22.05.2020, 0:34, Новости дня

Москва не получала официальных уведомлений Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу, сообщает Министерство иностранных дел. Там добавляют, что США не предъявляли четких претензий, тогда как у российской стороны накопился список собственных замечаний к американским партнерам. Как решение Дональда Трампа скажется на системе международной безопасности?

Первый звонок прозвенел в прессе. Решение о выходе принято — написала The New York Times со ссылкой на источник в администрации американского президента. Не прошло и нескольких часов, как слухи получили официальное подтверждение.

"У нас очень хорошие отношения с Россией, мы вместе работали над проблемой нефти. К сожалению, РФ не соблюдала договор по открытому небу, поэтому мы из него выходим. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", — сообщил Дональд Трамп.

У РФ есть план “Б” на случай выхода США из договора, а все обвинения в несоблюдении безосновательны, говорят на Смоленской площади. Этот шаг Вашингтона нанесет ущерб, прежде всего, интересам его собственных союзников.

"Наша позиция совершенно четкая и неизменная — выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации. В частности, выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ", — сообщил Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет десяткам стран-участниц совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и открыто собирать информацию. В договор входят большинство государств НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия, но союзники по Североатлантическому альянсу не наблюдают друг за другом.

"Страны НАТО не имеют консенсусного мнения. Франция, Италия, Греция не хотят конфронтации с Россией. Германия занимает среднюю позицию. Великобритания, Польша, страны Балтии занимают агрессивную позицию и всегда встают на сторону США. Почти не осталось площадок, где РФ и Запад взаимодействуют. США последовательно уничтожили огромное количество договоров — по противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности, под вопросом договор о стратегических наступательных вооружениях. Американцы сделают всё, чтобы его обрушить. Ну, вот как раз логично выглядит шаг уничтожить и договор по открытому небу", — считает Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры.

"Это в том числе и удар по международным организациям. Это выход из ЮНЕСКО, который не так давно был. Это сейчас атака на ВОЗ. Вспомните еще середину 2000-х, когда сама ООН в целом подверглась критике Соединенных Штатов Америки как устаревшая, ненужная", — напоминает Мария Захарова, представитель МИД.

Единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений остается СНВ-3, подписанный в 2010-м году. По обе стороны Атлантики звучат опасения, что Дональд Трамп собирается выйти и из этого соглашения.

"Надо переключить внимание, чтобы ядерный электорат Трампа убедился в том, что кругом враги, в частности РФ, и надо беспокоиться о безопасности, а не о том, сколько человек погибли от новой коронавирусной инфекции. В Европе только РФ вынуждена сдерживать свои стратегические наступательные вооружения. Мы видим тенденцию, что США пытаются не продлевать этот договор, но им хотелось бы, чтобы в информационном пространстве все убедились, что виновник непродления — Россия, а США белые и пушистые", — поясняет Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.

"Если вы видите, как США предпринимают инициативы то по поводу освоения космоса, то по поводу войны в космосе, то по поводу кибервойны, то есть, новых направлений гонки вооружений, там совершенно понятно, что это их путь, они его избрали", — заключает Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике.

Международные организации не могут не чувствовать, как накаляется ситуация. Расторжение действующих между Россией и США соглашений может привести к опасным последствиям — предупреждают в ООН. Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик отмечает, что режим контроля над вооружениями важен для всей архитектуры международной безопасности.