 

Голосование о поправках к Конституции предложили провести в день парада Победы

22.05.2020, 0:30, Новости дня

Проведение голосования о поправках к Конституции РФ может состояться 24 июня, в один день с парадом Победы, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Он «высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня». По его словам, «одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в Конституцию», передает РИА «Новости».

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что Центризбирком «находится в состоянии готовности, возможности продолжать действия, исходя из тех решений, которые будут президентом приняты».

Гришина прокомментировала возможность голосования при сохранении некоторых ограничений из-за коронавируса. Отмечается, что «при организации голосования возможность перемещения не только избирателя, но и членов избирательных комиссии должна быть».

В связи с этим предусмотрен «ряд мер, в том числе возможность голосования на площадках рядом с жилыми домами, с жилыми комплексами». Члены участковой комиссии «готовы прийти к участникам голосования», но для этого должна быть возможность «перемещаться», то есть «наличие соответствующего режима».

ЦИК разрешил избиркомам в регионах использовать замороженные ранее средства для подготовки к общероссийскому голосованию. Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования, которое «состоится в любом случае – вопрос только в определении даты его проведения».

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом. 21 мая ЦИК возобновил подготовку к голосованию о поправках к Конституции.



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