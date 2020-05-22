Мнение: Коэффициент Джини в России, рост продаж спорттоваров и затраты россиян на еду

22.05.2020, 0:25, Разное

1. Ещё об уровне неравенства в России. Одним из основных показателей расслоения по доходам является так называемый коэффициент Джини. Чем он больше, тем больше неравенство, и наоборот. На Руксперте вышла статья со статистикой по этому показателю для России:

https://ruxpert.ru/Статистика:Коэффициент_Джини_в_России

Почти весь рост неравенства в стране пришёлся на первую половину 1990-х. Дальше по инерции некоторый рост продолжался до конца 2000-х, а в 2010-е (точнее, с 2008 года), началось небольшое снижение.

Неравенство в России ниже, чем в США, и чуть выше, чем в среднем по планете. С точки зрения математики это и понятно — в большой стране так и должно быть:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

Подробнее про мифы о социальном неравенстве и расчёт коэффициента Джини можно прочитать вот здесь:

https://ruxpert.ru/Социальное_неравенство_в_России

2. Хорошая новость – на фоне эпидемии россияне бросились заниматься спортом. Во всяком случае, об этом говорит рост спроса на спорттовары:

https://www.kommersant.ru/doc/4341394

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб., что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%»,— говорится в отчете.

3. Плохая новость – во время кризиса наметилось пищевое неравенство между россиянами. Примерно треть граждан сократили затраты на еду, а более трети – наоборот, увеличили:

https://lenta.ru/news/2020/05/12/save/

Треть жителей России сократила свои расходы на питание после введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат».

35 процентов россиян заявили, что стали тратить меньше на продукты, в то же время 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду. Однако 38 процентов граждан отметили, что увеличили затраты на питание.

Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов — на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу.

Большая часть опрошенных (72 процента) также заявила, что стала чаще готовить еду дома во время режима самоизоляции. Более того, 64 процента россиян планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии.

Дело, в том, видимо, что готовка дома помогает серьёзно экономить, а некоторые берегущие свой вес граждане могли сознательно сократить покупку продуктов. Вместе с тем, похоже, что значительная часть граждан, наоборот, занялась на самоизоляции повышенным потреблением пищи.