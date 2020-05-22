 

Отправивший Гагарина в космос ученый празднует столетие

22.05.2020, 0:15, Разное

Российскому ученому Николаю Шиганову исполнилось ровно сто лет. Он был одним из специалистов, разработавших теплозащитное покрытие для спускаемого модуля, в котором находился первый человек в космосе Юрий Гагарин.

Свой день рождения Шиганов отметил с родными и близкими. Его поздравили, в частности – президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они отправили ученому подарки.



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