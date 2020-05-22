 

Мнение: Убит комбат батальона “Луганск-1”

22.05.2020, 0:05, Разное

Под Трехизбенкой на оккупированной ВСУ территории ЛНР убит командир полицейского батальона специального назначения "Луганск-1" полковник МВД Украины Сергей Губанов.
По заявлению ведомства Авакова https://www.facebook.com/UA.National.Police/photos/a.1768074770113996/2574004482854350/?type=3&theater, умер от осколочных ранений "при выполнении задания". Также в этом эпизоде было еще 3-е 300х.
Губанов и его группа подорвались на противопехотной мине рядом с Трехизбенкой, после чего он и помер от осколочных ранений в госпитале. С учетом опыта войны на Донбассе, мина равноверятно могла быть как ЛНРовской, так и украинской.

Источник: Colonel Cassad



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