Мнение: Убит комбат батальона “Луганск-1”

22.05.2020, 0:05, Разное

Под Трехизбенкой на оккупированной ВСУ территории ЛНР убит командир полицейского батальона специального назначения "Луганск-1" полковник МВД Украины Сергей Губанов.

По заявлению ведомства Авакова https://www.facebook.com/UA.National.Police/photos/a.1768074770113996/2574004482854350/?type=3&theater, умер от осколочных ранений "при выполнении задания". Также в этом эпизоде было еще 3-е 300х.

Губанов и его группа подорвались на противопехотной мине рядом с Трехизбенкой, после чего он и помер от осколочных ранений в госпитале. С учетом опыта войны на Донбассе, мина равноверятно могла быть как ЛНРовской, так и украинской.