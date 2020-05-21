СМИ: Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус

21.05.2020, 10:55, Новости дня

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он доставлен в одну из клиник Москвы на самолёте. Об этом сообщают Baza и «Интерфакс». Официального подтверждения этой информации нет.

«Интерфакс» приводит слова «источника в московских медицинских кругах»: «У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков». Такая же информация у источника ТАСС.

По данным «Базы», у Кадырова поражены лёгкие, утверждается, что ранее он жаловался на недомогание, но это списывали на обычную простуду, однако в последние дни его состояние быстро ухудшилось.

Ранее другой телеграм-канал сообщил со ссылкой на некие «источники в правительстве Чечни», что с Кадыровым был госпитализирован региональный министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. При этом издание «Кавказский узел» обратило внимание на то, что, вопреки обыкновению, традиционные данные об эпидемической ситуации в Чечне сообщил не Сулейманов, а его заместитель. Официальных подтверждений болезни Сулейманова также нет.

Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев отверг сообщения о том, что он, Кадыров и Сулейманов госпитализированы.

В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Кадыров потребовал уволить сотрудников больницы в Гудермесе, которые заявили о нехватке защитных средств для работы с пациентами с COVID-19. «У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам», – заявил глава Чечни. Позднее несколько сотрудников больницы принесли извинения и заявили, что у них хватает средств защиты. Главврач медицинского учреждения и один из протестовавших врачей были уволены.

Коронавирусной инфекцией переболели председатель правительства России Михаил Мишустин, глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.