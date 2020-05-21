Он не герой — Guardian о провалах губернатора штата Нью-Йорк в борьбе с коронавирусом

21.05.2020, 23:55, Новости дня

Если бы не «катастрофические ошибки» губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, тысячи жителей штата могли бы и не заразиться коронавирусом, пишет The Guardian. Основными провалами Куомо издание считает позднее введение карантинных мер и принятие решений по освобождению пожилых заключённых, сокращение финансирования больниц и отказ взять на себя ответственность за неудачи.



Reuters

Рейтинг губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо благодаря его действиям по сдерживанию распространения коронавируса достиг рекордных высот. Некоторые представители Демократической партии даже назвали его возможной заменой Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от партии. А кто-то и вовсе счёл его внешне привлекательным. Тем не менее The Guardian отмечает, что именно из-за реакции Куомо на распространения в штате COVID-19 он «должен быть одним из самых ненавистных должностных лиц» в США.

Так, согласно докладу американской некоммерческой организации ProPublica, Куомо и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио совершили ряд «катастрофических ошибок», из-за которых тысячи людей заразились коронавирусом.

Наглядным доказательством некомпетентности Куомо организация считает тот факт, что к середине мая в городе от COVID-19 погибли почти 20 тыс. человек, тогда как в Сан-Франциско было зарегистрировано лишь 35 смертей. А штат в целом пострадал в 10 раз сильнее, чем штат Калифорния.

Одной из основных ошибок Куомо The Guardian называет позднее введение карантинных мер в штате. В частности, на идею Де Блазио о закрытии Нью-Йорка губернатор отреагировал с насмешкой, заявив, что большее беспокойство у него вызывает грипп, нежели коронавирус.

По данным издания эксперты полагают, что «если бы Нью-Йорк ввёл чрезвычайные меры по социальному дистанцированию неделей или двумя раньше, число погибших могло бы сократиться вдвое или даже больше».

Тем не менее позднее реагирование стало не единственным провалом Куомо. Американские СМИ указали на то, что власти штата вовремя не приняли решения по просьбам пожилых заключённых об условно-досрочном освобождении, что привело к множеству смертей в тюрьмах Нью-Йорка.

Более того, губернатор отказался взять на себя ответственность за «очевидные неудачи», постоянно перекладывая её на других. В частности, Куомо обвинил прессу в том, что там не предупредили о том, что «в Китае есть вирус, который может быть и в Соединённых Штатах».

Однако, как отмечает издание, большая часть прессы проигнорировала все провалы Куомо, сосредоточившись на «его уравновешенности во время пресс-конференций, драматических заявлениях о том, что он «берёт на себя ответственность», даже когда он, очевидно, этого не делал, и его невидимой привлекательности».

Стену защитных масок, присланных Куомо из разных уголков США, The Guardian называет очередным «рекламным трюком, ошибочно принятым в прессе в качестве признака лидерства».

Издание указывает на то, что фреска из масок стала «идеальным символом неудач» Куомо, который, «вместо того чтобы ставить нужды жителей Нью-Йорка на первое место, решил прикрепить сотни масок на стену, как памятник самому себе». В частности, даже если тканевые маски являются недостаточно эффективными для медиков, он мог бы раздать их жителям штата.

При этом Куомо показал себя не с лучшей стороны ещё задолго до пандемии, во имя «эффективности» закрывая некоторые отделения больниц и сокращая программу общественного здравоохранения, которая обеспечивает примерно треть жителей Нью-Йорка, Medicaid, несмотря на предупреждения медработников. А 3 апреля, когда от COVID-19 умерли уже 3 тыс. жителей Нью-Йорка, а множество больниц оказалось перегружено, Куомо урезал финансирование медучреждениям на $400 млн.

The Guardian тревожит тот факт, что Куомо называют героем, хотя он удосуживается похвалы за те шаги, на которые вынужден идти из-за своих прежних неудач. Кроме того, губернатор выглядит «способным государственным деятелем» лишь на фоне президента США Дональда Трампа.

Издание полагает, что демократам приходится «довольствоваться некомпетентными и аморальными лидерами, которые вновь и вновь предают прогрессивные ценности», потому что они оценивают своих политиков, лишь исходя из того, «лучше ли они, чем республиканцы».