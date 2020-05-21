Трамп и Помпео подтвердили, что США выходят из Договора по открытому небу. Аннексия Россией Крыма – одна из причин

21.05.2020, 23:50, Новости дня

Через шесть месяцев Соединенные Штаты перестанут являться участником Договора по открытому небу, официальное уведомление странам-подписантам будет направлено 22 мая. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, которое размещено на сайте Государственного департамента 21 мая.

“Мы можем пересмотреть наш вывод, если Россия вернется к полному соблюдению обязательств по договору”, – отметил Помпео.

По его словам, РФ “грубо и постоянно” нарушала соглашение, что подорвало его основную функцию – доверие, породив угрозы безопасности США.

“Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией, настаивая на ложных утверждениях о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами. Обозначение Россией аэродрома для дозаправки авиации открытого неба в Крыму (Украина) является попыткой выдвинуть претензию на узаконивание аннексии полуострова, которую Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут. Россия также незаконно ввела ограничение на дальность полета над Калининградским регионом, при том, что этот анклав стал местом значительного наращивания военной мощи, включая нацеленные на страны НАТО ракеты ближнего радиуса действия с ядерными боеголовками”, – сказано в заявлении госсекретаря.

РФ превратила Договор по открытому небу в “инструмент запугивания и угроз”, добавил он.

“Мы понимаем, что многие из наших союзников и партнеров в Европе все еще находят ценность в договоре, и мы благодарны за вдумчивые отзывы, которые они нам прислали в ходе изучения этих вопросов. Если бы не это, мы, вероятно, давно бы вышли из соглашения. Однако мы не хотим цементировать проблемы договора, связанные с угрозами и недоверием, порожденными Россией, просто для того, чтобы поддерживать видимость сотрудничества с Москвой. Не сомневайтесь: только Россия несет ответственность за эти события и за продолжающееся разрушение архитектуры контроля над вооружениями”, – утверждает Помпео.

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Вашингтоне, подтвердил, что Америка будет оставаться вне договора, пока Россия не начнет его соблюдать, сообщает Fox. Глава Белого дома допустил заключение нового соглашения о наблюдении и контроле.

“Есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение, либо сделать что-то, что позволит нам вернуться к первоначальному договору”, – сказал он.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

В августе 2018-го президент США Дональд Трамп заморозил Договор по открытому небу с Россией.

27 октября 2019 года, ссылаясь на данные двух американских чиновников, The Wall Street Journal сообщил, что Трамп подписал некий документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, но окончательное решение не принял.

В мае 2020 года группа отставных генералов НАТО призвала США не выходить из договора.

21 мая агентство Associated Press сообщило, что вопрос о выходе Штатов из соглашения уже решен.