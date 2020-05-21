 

Погибшему на Донбассе комбату Губанову присвоили звание Героя Украины

21.05.2020, 23:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” (посмертно) полковнику полиции Сергею Губанову, который 20 мая погиб во время выполнения задания командования операции Объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.

Соответствующий указ подписан 21 мая, сообщила пресс-служба президента.

“Мы потеряли легендарного командира батальона “Луганск-1″. Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день – и эта мечта обязательно осуществится”, – цитирует Зеленского пресс-служба.

Группа полицейских из батальона патрульной службы полиции особого назначения “Луганск-1” под руководством Губанова вечером 20 мая патрулировала территорию вблизи поселка Трехизбенка Луганской области и подорвалась на мине боевиков. Комбат погиб, трое бойцов, которые были с ним, получили осколочные ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / В Уфе дрон-долголет убеждает граждан соблюдать режим самоизоляции

22.04 / США проверяют сообщения о тяжелой болезни северокорейского лидера

17.04 / Пилот совершил аварийную посадку на оживленную трассу в Канаде

02.05 / Министр спорта Матыцин: мы готовы содействовать завершению чемпионата России

31.03 / В Зеленогорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме

02.05 / Впервые серый тюлень родился в неволе

31.03 / Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области

30.04 / Мнения: Современное человечество – это первобытная орда

02.05 / “Авангард” расстался с десятью хоккеистами и усилился Найтом из “Барыса”

30.04 / Бутусов обвинил Арахамию в фальсификации отчета о взрывах на арсенале в Балаклее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска