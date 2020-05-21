В Казахстане запретили строить любые объекты вблизи складов с боеприпасами

21.05.2020, 23:49, Новости дня

Парламент Казахстана 21 мая запретил строительство любых объектов вблизи складов боеприпасов. Поправки были приняты ​в Земельный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и в законы “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан” и “Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан”.

Теперь территории возле арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований по аналогии с территориями военных полигонов будут считаться зонами с особыми условиями пользования землей. За строительство объектов вблизи арсеналов (не связанных с их эксплуатацией), за хозяйственную и иную деятельность на этих территориях вводится административная ответственность. Также на территории запретных зон и районов отныне запрещается съемка, аудио- и видеозапись.

“Мы воочию убедились, что существует ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах. В частности, это вопросы безопасности населения, зданий и сооружений на территориях, прилегающих к арсеналам, базам и складам”, – рассказал депутат верхней палаты парламента Нуржан Нурсипатов.

Перечень запретных зон и районов будет составлять правительство Казахстана.

О запрете строительства жилья рядом с арсеналами начали говорить после того, как 24 июня 2019 года в городе Арысь из-за пожара произошел взрыв части склада боеприпасов. Тогда погибли четыре человека – местные жители и двое военных, около 400 были ранены, в том числе тяжело. Поселок, который находился рядом со складами, пришлось эвакуировать.

По оценкам комитета по чрезвычайным ситуациям, из-за взрывов боеприпасов 85% зданий и сооружений в Арыси получили повреждения различной степени, ущерб составил более $52 млн (20 млрд тенге). На улицах Арыси после пожаров нашли более 5700 боевых снарядов, которые пришлось разминировать.

Восстановление зданий официально закончилось к сентябрю 2019-го, до этого местные жители жаловались, что власти затянули строительные работы и не подготовили все к обещанному сроку. Некоторым владельцам пострадавшего жилья приходилось жить на улице.