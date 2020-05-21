Власти Чечни запретили любое передвижение по региону во время Ураза-байрама

21.05.2020, 23:49, Новости дня

Власти Чечни запретили жителям региона любое передвижение по республике в четыре дня праздника Ураза-байрам (23-26 мая). Как сообщило МВД Чечни в инстаграме, в регионе в эти дни будут работать только экстренные службы, а все министерства и ведомства остановят свою деятельность.

Ураза-байрам – один из главных праздников для мусульман, он символизирует окончание поста в Рамадан. Традиционно в этот день принято посещать соседей и угощать их сладостями, а также раздавать пожертвования и дарить подарки.

Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что граждане Чечни с пониманием относятся к объявленному запрету, но, к сожалению, попадаются и те, кто не осознает всю серьезность ситуации. “Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона”, – заявил чиновник.

“Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ”, – заявил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Шарип Делимханов.

Замначальника ГУ МЧС России по Чечне Резван Залаев предупредил, что сотрудники ведомства во время праздника будут ездить по региону на спецтранспорте и через громкоговорители призывать людей оставаться дома.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах Межиев призвали жителей остаться дома и отметить праздник с семьей. Президент РФ Владимир Путин также призвал российских мусульман отметить Ураза-байрам дома.

В начале апреля глава Чечни Рамзан Кадыров из-за коронавируса закрыл границы региона и ввел в Чечне комендантский час. В республику с тех пор впускали только людей с местной регистрацией. Власти считают, что таким образом удалось сдержать распространение коронавируса: в Чечне, по официальным данным, втрое меньше заболевших (чуть более тысячи человек), чем в соседнем Дагестане.