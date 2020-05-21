Передозировка порошковым кофеином смертельно опасна – доклад британских медиков

21.05.2020, 23:20, Разное

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), одна чайная ложка порошкового кофеина эквивалентна 28 чашкам кофе. После нескольких летальных случаев из-за передозировки кофеина в США и других странах запретили массовую продажу психостимулятора. Новое тематическое исследование, представленное больницей имени королевы Елизаветы в Лондоне (Queen Elizabeth Hospital), в очередной раз подтвердило оправданность таких запретов.

В докладе врача реанимационного отделения больницы Ребекки Харстен (Rebecca Harsten), опубликованном в журнале BMJ Case Reports, подробно описан случай 26-летней пациентки. Девушка была срочно госпитализирована спустя три часа после употребления двух чайных ложек кофеина. Это приблизительно 20 граммов, то есть 50-60 чашек кофе — доза, несовместимая с жизнью. Медики подчеркнули, что пациентке очень повезло остаться в живых с учетом того, что ранее девушка уже не раз злоупотребляла психостимулятором.

Ее доставили в больницу с сильным сердцебиением, потливостью, затрудненным дыханием и рвотой. При осмотре врачи обнаружили у пациентки аномальное сердцебиение и низкое кровяное давление. Электрокардиограмма показала полиморфную желудочковую тахикардию, а по результатам анализов у девушки обнаружился метаболический ацидоз, дисбаланс углекислого газа и кислорода в крови, а также повышенный уровень лейкоцитов. Пациентка получала заместительную терапию с применением жидкости и электролитов, но поскольку ее состояние не улучшилось, ей потребовался гемодиализ и искусственная вентиляция легких. Она также получила препараты для нормализации сердечно-сосудистого ритма, кровяного давления жировую эмульсию интралипид для выведения токсинов. Спустя два дня состояние пациентки стабилизировалось.

Ребекка Харстен подчеркнула, что высокие дозы кофеина могут нарушить целый спектр метаболических процессов в организме. У медиков до сих пор нет официальных рекомендаций для оказания помощи в случае передозировки кофеина, и, по словам врача, гемодиализ в сочетании с интралипидом может стать эффективной терапией в лечении таких пациентов.